اعتبارات جاری و هزینه ای برای پایان سال در هرمزگان تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر پنجشنبه در چهاردهمین نشست شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان هرمزگان، عنوان کرد: در زمینه اختصاص هزینه‌ها و اعتبارات جاری در هرمزگان مشکلی نداریم و این اعتبارات برای روزهای آخر سال در هرمزگان تامین شده است.

وی با بیان اینکه درآمد کشور از محل فروش نفت ۲۳ میلیارد دلار بوده است، افزود: درآمد دولت در دوران جنگ از محل فروش نفت برابر با ۲۱۴ میلیارد دلار، در دولت سازندگی برابر با ۱۳۷میلیارد دلار، در دولت اصلاحات برابر با ۱۸۵ میلیارد دلار و در دولت دهم برابر با ۵۸۷ میلیارد دلار بوده است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت در دوران استقرار خود نسبت به دولت‌های گذشته بسیار پایین‌تر است و این امر اداره کشور را نیازمند تدبیر بالایی می‌کند.

جادری به آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت پروژه‌های ناتمامی به روی دست دولت باقی مانده و مبلغ برآورد شده برای تکمیل پروژه‌های ناتمام برابر با ۴۸۰ هزار میلیارد ریال است که در کنار این ارقام باید یارانه‌ها را نیز اضافه کرد.

وی با بیان اینکه، متوسط رشد اقتصادی کشور در دولت دهم منفی ۶.۵ درصد بود، اظهار داشت: این در حالی است که بسیاری از کشورهای همسایه ما از جمله قطر، آذربایجان، پاکستان و افغانستان دارای رشد مثبت اقتصادی بوده اند.