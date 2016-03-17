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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

رئیس کمیسیون اروپا:

ترکیه تا ۱۰ سال آینده هم بعید است به اروپا بپیوندد

ترکیه تا ۱۰ سال آینده هم بعید است به اروپا بپیوندد

رئیس کمیسیون اروپا از عدم پیوستن ترکیه به اروپا تا ۱۰ سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان کلود یونکر» در گفتگو با روزنامه آلمانی هندلز بلات همچنین اظهار داشت: روند گفتگوهای آغاز شده برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هنوز به جایگاه قابل قبولی نرسیده است.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا تاکنون حمایت هایی را از ترکیه کرده، گفت: ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا هنوز راهی طولانی در پیش دارد و با توجه به شرایط جاری بعید است که این امر تا ۱۰ سال آینده نیز محقق شود.

شورای اروپا قرار است امروز نشست دو روزه ای را آغاز کند و انتظار می رود توافقی در خصوص طرح اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گیرد که طبق آن پیش بینی می شود که تبادل فرد به فرد مهاجران غیر قانونی با پناهجویان مورد تأیید قرار گیرد.

کد مطلب 3582459
شقایق لامع زاده

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