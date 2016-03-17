نوروزخوانان سمنان به استقبال بهار رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومي اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگری استان سمنان، در این آیین نوروزخوانان با لباس محلی و با نواختن نی و دف و آواز با طی مسیر خیابان های شهر سمنان به استقبال بهار رفتند.

این آیین از میدان ارگ شهر شروع شد و با عبور از مسیرهای تکیه ناسار و تکیه پهنه و بازار سمنان سرانجام در خانه تاریخی تدین با برگزاری مراسم سمنوپران به پایان رسید.

نوروز خوانی گونه ای از آوازخوانی است که در ایران رواج داشته است و خاستگاه این گونه آوازخوانی بیشتر در استان های مازندران و گیلان بوده و در حال حاضر این آیین به صورت محدود در برخی نقاط ایران از جمله سمنان برگزار می شود.

در نوروز خوانی افرادی که به آنها نوروز خوان گفته می شود پیش از آغاز فصل بهار به صورت دوره گردی به شهرها و روستاهای مختلف می روند و اشعاری در مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت بداهه یا از روی حافظه می خوانند که این اشعار به زبان فارسی و یا زبان های محلی است.

در بعضی از مناطق استان سمنان، از جمله در شاهرود، به نوروز خوانی اصطلاحاً «صد سلام و سی علیک» یا «شالینو، مالینو» می گویند.

اشعار نوروز خوان این چنین آغاز می شود: صد سلام و سی علیک صاحب خانه سلام علیک، سلام من بگیر علیک از جانب ملاکریم، نوروز سلطان آمده گل در گلستان آمده، مژده دهید به دوستان نوروز سلطان آمده.

در میان ابیات و اشعار نوروزخوانی مضامینی در ارتباط با مدح مولا علی(ع) و دیگر امامان وجود دارد، مرسوم است که صاحب خانه اقلامی چون برنج، شیرینی، گردو و یا وجه نقد به نوروزخوانان هدیه داده نوروزخوانان پس از دریافت این اقلام این چنین صاحبخانه را برای بر آورده شدن حاجات آنان و سلامت اهل خانه دعا می کردند: کربلائیش کنن، آمین / مکه ای اش کنن، آمین.