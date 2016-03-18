۶۶۰ واحد انتظامی‌ و ترافیکی آماده خدمات رسانی به مسافران

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به دستورات ابلاغی از سوی فرمانده ناجا و برنامه ریزی های صورت گرفته، پلیس از روز ۲۵ اسفندماه سال جاری تا پایان تعطیلات به صورت شبانه روزی در خدمت مردم خواهد بود.

وی در ادامه افزود: ما طرح نوروزی امسال را با تدابیر و برنامه های ویژه ای آغاز کرده ایم و پلیس در تمام محورهای مواصلاتی دوشادوش سایر دستگاه هایی که به مردم خدمات ارائه می کنند حضوری فعال دارد.

سردار کامرانی صالح گفت: پلیس البرز همانند سال های گذشته با تمام امکانات، تجهیزات و تیم های عملیاتی برای ارائه خدمات به مسافران آماده و در این رابطه بیش از ۶۶۰ واحد در بخش های انتظامی و ترافیکی از ۲۵ اسفندماه مشغول به خدمت رسانی شده اند.

ثبت ۴۶۰ میلیون تردد در البرز طی سال گذشته

فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص موقعیت ویژه استان البرز یادآور شد: استان البرز در مسیر مواصلاتی بیش از ۱۳ استان کشور قرار دارد و از ۵ راه عمده مواصلاتی کشور، ۴ راه آن در این استان واقع شده است که این راه ها حدود ۳ درصد کل راه های کشور را شامل می شوند اما بیش از ۱۸ درصد ترددهای کل کشور از همین ۳ درصد صورت می گیرد و از این جنبه یکی از گلوگاه های ترافیکی و پرتردد کشور به حساب می آید.

سردار کامرانی صالح تاکید کرد: خوشبختانه با توجه به تجربیات بالای نیروهای پلیس البرز، امسال بیش از ۱۲۰ تیم عملیاتیِ پلیس راه، برای محورهای مواصلاتی پیش بینی شده اند که علاوه بر کانکس ها و ایستگاه هایی که در مسیر مستقر شده اند برای تسهیل در امور ترافیکی فعالیت شبانه روزی دارند تا بتوانند در صورت رخداد حادثه و یا بحران، وضعیت را در کوتاهترین زمان ممکن مدیریت کنند.

وی اضافه کرد: استان البرز در طول سال، روزانه به طور میانگین ۷۰۰ هزار تردد را از محورهای مواصلاتی شاهد است و با بیش از ۴۰ دستگاه ثبتِ تردد بیش از ۴۶۰ میلیون تردد را در سال گذشته به ثبت رسانده است.

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی و امنیتی در محور چالوس

سردار کامرانی صالح تصریح کرد: استان البرز در نوروز سال گذشته قریب به ۲۸ میلیون تردد را از روز ۲۷ اسفند تا پایان تعطیلات از راه های خود داشته است بنابراین ما بیشترین سرمایه گذاری خود را در محورهای مواصلاتی پرتردد به ویژه تهران - کرج، کرج – قزوین و محور چالوس انجام داده ایم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت خاص جاده چالوس توضیح داد: جاده چالوس یکی از جاده های زیبای کشور است که همه ساله در ایام تعطیلات مسافران زیادی را به سمت خود می کشد بنابراین لزوم اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی و امنیتی در این ایام احساس می شود که پیش بینی های لازم در این خصوص صورت گرفته است.

وی گفت: با توجه به شرایط جوی مربوط به این ایام که شاهد ریزش نزولات جوی در این جاده هستیم هموطنانی که قصد سفر از این جاده زیبا را دارند باید تدابیر ایمنی مربوط به خودروها را رعایت کنند و اطلاعات مربوط به وضعیت تردد آن را از رسانه ها کسب کنند تا سفر به یادماندنی و ایام نوروزی خوشی را سپری کنند.

استقرار ۴۷ ایستگاه انتظامی برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در طول ایام نوروز ۴۷ ایستگاه برای ارائه خدمات به مسافران و راهنمایی های مربوط به اسکان آنها مستقر شده اند که این اطلاع رسانی ها از طرق مختلف مانند بروشور، نقشه، لوح های فشرده، مشاوره و غیره در اختیار آنها قرار می گیرد.

سردار کامرانی صالح افزود: از تمام رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما، مطبوعات مکتوب، خبرگزاری ها و غیره که در اطلاع رسانی موارد مربوط به سفرهای نوروزی با پلیس همکاری صمیمانه ای دارند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

وی با اشاره به شعار ایام نوروز که «پلیس و مردم، نظم و قانون مداری، نشاط بهاری» تعیین شده است، گفت: بخش های مختلف این شعار با یکدیگر ارتباط معناداری دارند و این پیام را به مخاطب منتقل می کنند که اگر هم میهنان عزیز با رعایت و احترام به قوانین و توجه به توصیه ها و هشدارهای پلیس، حقوق شهروندی را مراعات کنند ایام خوش و خاطره انگیزی را خواهند داشت و خدای ناکرده به خود و دیگران آسیب و خسارت وارد نخواهند کرد.

سردار کامرانی صالح افزود: از همه دستگاه های خدمات رسان از جمله هواشناسی، آتش نشانی، هلال احمر، حمل و نقل و پایانه ها، راه و شهرسازی، امدادخودرو و دیگر همکاران در پلیس راه، راهور، امداد و غیره که با تلاش شبانه روزی دغدغه خدمت صادقانه به مردم شریف و عزیز کشوررا دارند صمیمانه تشکر می کنیم.

سامانه ۱۹۷ پل ارتباطی مردم با پلیس

وی تأکید کرد: با توجه به شروع سفرهای نوروزی از همه هم میهنان می خواهیم برای جلوگیری از ایجاد ترافیک بیشتر و بالابردن ایمنی سفرها، حتماً برنامه سفر خود را مدیریت کنند و از طریق رسانه ها، پلیس ۱۱۰، تابلوهای الکترونیکی و مأموران پلیس که در جاده ها مستقر هستند اطلاعات مربوط به مسیر سفر خود را کسب کنند تا سفر ایمنی داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان گفت: مردم عزیز البرز و مسافران که از نقاط مختلف کشور میهمان این استان می شوند می توانند از طریق دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی استان البرز با شماره تلفن ۱۹۷ انتقادات، پیشنهادات، شکایات و سایر موارد مد نظر خود را به پلیس اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.