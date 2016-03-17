اندیشه‌ اسلامی نباید منحصر در گفتار و تظاهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در مراسم افتتاح رسمی برنامه‌های نوروزی آستان مقدس قم که ظهر پنج‌شنبه در سالن محراب حرم مطهر با حضور مدیران و برخی از خدام برگزار شد، تصریح کرد: در طول تاریخ هر کس در هر منصبی اگر توان پیدا کرد باید جلوه الهی اهل بیت(ع) را مجسم و برجسته کند‌‌ همانگونه که امام خمینی(ره) این اقدام را با برپایی نظامی اسلامی انجام داد ما هم نباید اجازه دهیم این جلوه در حرم حضرت معصومه(س) مقفول واقع شود.

وی ادامه داد: باید در رفتار‌ و کردار خدام و تبلیغات، برنامه‌ها، محافل و مجالسی که از سوی این حرم مطهر انجام می‌شود، شأن این بانوی بزرگوار مد نظر باشد.

امام جمعه قم با بیان اینکه اندیشه‌های اسلامی نباید منحصر در گفتار و تظاهر باشد، گفت: محتوای برنامه‌ها را در همه جا بخصوص در این حرم باید اسلامی کرد به عنوان مثال در بعد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، در بعد سیاسی، سیاست مستقل و غیر وابسته به شرق و غرب و در بعد آزادی در چارچوب شرع نه بی‌بند و باری و نه ظلم و ستمی که در دوران طاغوت بود را باید مد نظر قرار داد.

وی تأکید تاکید کرد: ‌ بهترین زائر حرم مطهر باید خدام باشند و در این میان کسی مقرب‌تر است که در دستگاه خدمتگذاری به حضرت نزدیک‌تر باشد.

حجت الاسلام سعیدی اظهار داشت: ‌ این در شأن خدام نیست که به این دلیل که هر روز به حرم حضرت معصومه(س) می‌آیند زیارت حضرت برایشان عادی و تکراری شود زیرا نعمت و وظیفه‌ای به عهده آنان گذاشته شده است که باید قدردان آن باشند.

وی گفت: خدمتگزاران این بارگاه باید مظهر انقلاب اسلامی بوده و نشان دهند که این آستان خواستگاه یک انقلابی است که برخواسته و ناشی از ولایت الله و اعتقاد به ولایت اهل بیت(س) است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: با درک مقام حضرت معصومه(س)، ارزش و بهای انقلاب اسلامی را با محتوای ولایت در تمام قسمت‌های این حرم جلوه دهید آن گونه که هر کس که وارد این حرم می‌شود با آسایش و آرامش و احترامی مواجه شود که برای امام و انقلاب درود فرستد.

خدام باید بر رفتار و کردار خود مراقبت داشته باشند

وی با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق(ع) که فرمودند: مردم با دیدن اعمال شیعیان می‌گویند آنان جعفری هستند، خاطر نشان کرد: خدام نیز باید الگو باشند زیرا رفتار آنان به پای ولی نعمتشان نوشته می‌شود و مردم می‌گویند خدام حضرت معصومه(س) بداخلاق یا بدرفتار هستند یا از دست، چشم یا زبان پاک برخوردار نیستند و همین طور برعکس آن.

حجت الاسلام سعیدی با تأکید بر اینکه خدام باید بر رفتار و کردار خود مراقبت داشته باشند تا اگر رفتار ناشایستی باشد به پای حضرت و انقلاب اسلامی نوشته نشود، اظهار داشت: مجموعه خدمتگذاران این آستان به هم پیوسته هستند که باید در ایام نوروز از لحاظ رفتار، کردار، اخلاق و اجرای درست برنامه‌ها زینت‌های حرم باشند.

وی‌ در اهمیت زیارت حضرت فاطمه معصومه(س) نیز با اشابه به حدیث امام رضا(ع) کسی که به زیارت حضرت معصومه(س) برود بهشت بر او واجب می‌شود، گفت: برای بهشتی شدن در این مکان دو عنوان را باید کسب کرد یکی زائر بودن و دیگری عارف به حق بودن حضرت است.

امام جمعه قم توضیح داد: عارف به حق بودن در یک جلوه و نماد آن است که ولایت مدار باشیم و اهل بیت(ع) را حجت‌های خداوند بدانیم و با واقف بودن به این امر به زیارت آنان برویم نه فقط به عنوان شخصیت محبوب و قابل احترام یا به عنوان دیدن اماکن و صحن و سرا‌ها به این بارگاه بیایند زیرا در کلیسا و بت خانه‌ها و حتی افراد غیر مسلمان نیز برای دیدن اماکن مذهبی و دیدنی می‌روند.

وی تصریح کرد: در احادیث زائر ولایت مدار بودن را از ما خواسته‌اند به این معنا که ما بپذیریم که آنان حجت‌های خداوند هستند.

حجت الاسلام سعیدی در عظمت حرم کریمه اهل بیت(ع) نیز گفت: زیارت این حرم پاداش‌های فراوانی دارد و همانگونه که در زیارتنامه آن حضرت آمده «یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه»، به این معنا که وقتی زائر با اعتقاد وارد شود خود را بهشتی می‌بیند برای بهشتی شدن زائر بودن کافی است.

وی افزود: در این زیارتنامه شفاعت داخل بهشت مدنظر است زیرا در بهشت درجات و مکان‌هایی است که اعمال ما برای ورود به آن مکان‌ها و درجات کافی نیست و نیاز به شفاعت داریم.

رونمایی از هفت نرم افزار آستان مقدس حضرت معصومه(س)

در این جلسه هفت نرم افزار آستان بهشت، آستان کرامت، نغمه‌های قرآنی، کریمه، ‌ شفیعه، سیمای دانشوران، وارثین با حضور حجت الاسلام سعیدی رونمایی شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و تشریفات حرم حضرت معصومه(س) در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر به معرفی این نرم افزار‌ها پرداخت و گفت: نرم افزار آستان کرامت راهنمای زائران است و به صورت جامع و هوشمند طراحی شده است.

مهدی کلانترزاده ادامه داد: در این نرم افزار نقشه حرم، نقشه شهر قم، اوقات شرعی، وضعیت آب و هوایی، زندگی نامه، ابنیه تاریخی، معرفی ستارگان حرم، تلفن‌های ضروری استان، زندگی نامه حضرت از میلاد تا شهادت آمده که همه علاقمندان می‌توانند این نرم افزار را از اپلیکیشن کافه بازار یا در نمایشگاه فاطمی در ضلع شرقی حرم مطهر به صورت رایگان دریافت کنند.

وی افزود: نرم افزار آستان بهشت نیز شامل مجموعه کلیپ‌ها، مستند‌ها، فیلم‌های کوتاه و آیین‌های ویژه تولیدی واحد صوت و تصویر در سال ۹۴ است.

وی گفت: نرم افزارکریمه شامل صحبت‌های حجت الاسلام سعیدی با موضوع حضرت معصومه(س)، نرم افزار شفیعه منتخب سخنرانی‌های سخنرانان در حرم و نرم افزار سیمای دانشوران به معرفی ستارگان حرم می‌پردازد.

بازدید از نمایشگاه فاطمی آستان کریمه اهل بیت(س)

امام جمعه قم پس از بازدید دو ساعته از نمایشگاه فاطمی با تشکر و قدردانی از دست اندرکاران نمایشگاه که توانستند این نمایشگاه فاخر را در معرض دید زائران قرار دهند، با ارائه پیشنهاد‌ها و انتقادهای خود از دست اندرکاران خواستند تا نمایشگاه را کامل‌تر کرده و بر ارزشمندی آن بیافزایند.

حجت الاسلام سعیدی گفت: ‌ این نمایشگاه لبیک به ندای رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی بود و توانسته به سهم خود اقتصاد مقاومتی را به مرحله ظهور و بروز برساند و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه نیز ضمن زیارت با بخش‌های مختلف بخصوص در مورد انقلاب اسلامی و مطالبات رهبری آشنا خواهند شد شیوه مبارزه و برخورد و مقابله با تهاجم فرهنگی و ارتقا فرهنگی جامعه است.

وی پیشنهاد داد تا در غرفه بیداری اسلامی شعارهای انقلاب احیا شود و هرغرفه به یکی از شعار‌ها و مطالبات رهبری گره زده شود.

تولیت حرم حضرت معصومه(س) گفت: یکی از مزیت‌های این نمایشگاه این است که مردم در آن دستاوردهای این آستان را به صورت ملموس مشاهده می‌کنند اما نمایشگاه واقعی خدام هستند که بایستی در رفتار و برنامه‌ها زینت باشند.