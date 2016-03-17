جشنواره اسباب بازی قزوین موجب رونق گردشگری می شود

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری جشنواره اسباب بازی گفت: رونق گردشگری قزوین نیازمند برند سازی است و این جشنواره با فعالیت های انجام شده در مسیری قرا گرفته که توانسته زمینه حضور گردشگر درقزوین به ویژه در ایام نوروز را فراهم کند و تاثیرگذاری آن با افزایش تبلیغات و حمایت شبکه های مختلف صدا وسیما بیشتر خواهد شد.

وی اظهار کرد: برگزاری جشنواره بین المللی بازی و اسباب بازی توسط شهرداری قزوین و استمرار آن در سالهای گذشته اتفاق مبارکی است که در زمینه فعالیت های فرهنگی و سرگرمی کودکان و نوجوانان صورت گرفته و توانسته هرساله افراد زیادی از این گروه سنی و خانوده های آنها را به خود جلب کند.

محمدی اضافه کرد: برگزاری این جشنواره از تاثیر بلند مدت نیز برخوردار است لذا ضرورت دارد مسئولان برگزاری جشنواره با انجام تحقیقات و پژوهش های لازم، هرساله برای بهبود روند آن تلاش کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود:بی شک یکی از نقاط مثبت برگزاری جشنواره بازی و اسباب بازی، تاثیر آن در رونق گردشگری قزوین است، این کار نیازمند برند سازی است و این جشنواره با فعالیت های انجام شده در مسیری قرا گرفته که توانسته زمینه حضور گردشگر در قزوین به ویژه در ایام نوروز را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد اسباب بازی های موجود در بازار، وارداتی است که متناسب بافرهنگ کشورهای خارجی تولیدشده است و همان ۵ درصد اسباب بازی تولید داخلی به دلیل بی توجهی به قیمت و کیفیت مورد استقبال واقع نشده است.

محمدی یادآورشد: در سال ۷۷ آیین نامه ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که بر اساس آن شورایی مرکب از مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما مسئول نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان و نوجوانان شدند که به نظر می رسد بی توجهی به این آیین نامه و همچنین حمایت نکردن از تولید کنندگان داخلی منجر به شرایط نامناسب در این بخش شده که امیدواریم برگزاری این جشنواره ها و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی بتواند منجر به افزایش استفاده از اسباب بازی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی در میان کودکان و نوجوانان شود.

محمدی افزود:امروزه توجه به مباحث مربوط به کودکان و نوجوانان از جمله ضروریاتی است که باید مورد توجه مدیران بخش های مختلف به ویژه امور فرهنگی قرار گیرد، چرا که تحرک و پویایی در بخش فعالیت فرهنگی این گروه سنی تاثیر بسزایی در رشد و تعالی کشور و کم شدن بسیاری از ناهنجاری ها دارد.