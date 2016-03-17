به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه و همزمان با آخرین پنجشنبه سال ۹۴، مردم استان تهران با حضور در امامزادگان واجب التعظیم، گلزارهای شهدا و آرامستان های نقاط مختلف استان، یاد عزیزان و از دست دادگان خود را گرامی داشتند.

مردم استان تهران با نثار گل و قرائت فاتحه به روح عزیزان از دست رفته خود درود فرستاده و برای آنان طلب آمرزش و مغرفت از درگاه الهی کردند.

همچنین مردم متدین و انقلابی استان تهران، پیش از حضور بر سر مزار عزیزان از دست رفته خود، بر سر مزار شهدای انقلاب اسلامی ایران حاضر شده و به روح پرفتوح این ستارگان درخشان درود فرستادند.

حضور پرشور مردم استان تهران در بهشت زهرا

حاضران در گلزارهای شهدای شهرستان های استان تهران، ضمن قرائت فاتحه بر ادامه یافتن راه و مسیر امام و شهدا و تبعیت کامل از مقام معظم رهبری تأکید کردند.

کانون حضور مردم پایتخت در پنج شنبه آخر سال در گلزار بهشت زهرا بود که هزاران نفر از مردم استان تهران از راه های دور و نزدیک خود را به این مکان رسانده و به روح عزیزان از دست رفته خود درود فرستادند.

گرم بودن بازار فروش گل توسط دست فروشان

پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با پخش بروشورهای مختلف و تمهیدات ترافیکی، تلاش بسیاری را برای تسهیل در رفت و آمد مردم تهران و نقاط مختلف استان به بهشت زهرا انجام داد.

بازار فروش گل توسط دست فروشان نیز در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا و سایر گلزارهای شهدا و آرامستان های استان تهران گرم بود و بسیاری تلاش داشتند تا در روزهای پایانی سال، روزی حلالی را برای خانواده خود به دست آورند.

حضور پرشور مردم شهرستان ورامین در گلزار شهدا

در شهرستان ورامین نیز مردم متدین و انقلابی دیار ۱۵ خرداد در گلزار شهدای سید فتح الله و حسین رضای این شهرستان حضور پیدا کرده و با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

امیر پورجوادی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سنت حسنه حضور بر سر مزار درگذشتگان در پنجشنبه اخر سال، بهترین فرصت برای تجدید میثاق با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی است.

قرار دادن سبزه بر روی مزار شهدا

وی افزود: مردم شهرستان ورامین همواره نشان دادند که پیرو راه شهدا هستند و امروز نیز با حضور باشکوه خود در گلزارهای شهدای شهرستان ورامین این مهم را به اثبات رساندند.

در شهرستان قرچک نیز مردم مومن و انقلابی این شهرستان در برخی گلزارهای شهدا نظیر گلزار شهدای گمنام و امامزاده بی بی زبیده قرچک حضور پیدا کرده و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

قرار دادن گل و سبزه بر روی مزار شهدا و از دست دادگان از دیگر سنت هایی بود که همزمان پنجشنبه آخر سال در امامزادگان، گلزارهای شهدا و آرامستان های استان تهران اجرا شد.