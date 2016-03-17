دهکده گردشگری ساحلی بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح فاز نخست دهکده گردشگری ساحلی بوشهر اظهار داشت: توسعه گردشگری ساحلی در نقاط مختلف کشور را در دستور کار داریم.

مسعود سلطانی‌فر با اشاره به اینکه استان‌های جنوبی دارای ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری هستند، خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان‌ها را فراهم کنیم.

وی به اجرای ۵۰۰ پروژه گردشگری و هتل‌سازی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: یکی از برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ساخت هتل‌های ۴ و ۵ ستاره در سطح کشور است.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سالانه شش هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار از محل گردشگری در جهان درآمد کسب می‌شود که تنها ۰.۵ درصد از آن سهم ایران است.

وی همچنین به توسعه بوم‌گردی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: ایران دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش گردشگری است که تلاش می‌شود تا درامدهای بخش گردشگری جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود.