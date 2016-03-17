دامغانی ها ۱۷۰ میلیون تومان به جشن نیکوکاری کمک کردند

محمد قوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کمک ۱۷۰میلیون تومانی مردم دامغان در جشن نیکوکاری اظهار داشت: این میزان کمک مردم نوع دوست در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی بوده است.

وی اضافه کرد: برای جمع آوری کمک های مردم دامغان جشن نیکوکاری ۵۰ پایگاه ثابت و سیار و در سطح مدارس پیش بینی شده بود که از این تعداد چهار پایگاه ثابت شهری، ۴۱پایگاه در سطح مدارس و پنج پایگاه دیگر در محل مساجد پیش بینی شده بود.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان به کمک های دانش آموزان دامغانی در جشن نیکوکاری امسال نیز اشاره داشت و افزود: با توزیع ۱۰هزار عدد پاکت در بین دانش آموزان شهرستان ۶۰ میلیون تومان کمک از سوی دانش آموزان دامغانی در قالب جشن نیکوکاری جمع آوری شد.

قوسی میزان کمک های جمع آوری شده سال گذشته در جشن نیکوکاری را رقمی معادل ۱۰۰میلیون تومان ذکر کرد و اظهار داشت: با جمع آوری کمک های امسال این رقم نسبت به سال قبل از یک رشد ۷۰درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه هفت شبکه نیکوکاری در شهرستان دامغان وجود دارد افزود : یک هزارو ۷۰۰خانوار در شهرستان دامغان در ایام پایانی سال از این تعداد شبکه نیکوکاری سد کالا در یافت کردند که ۲۰۰نفر از این افراد به صورت موردی بوده و مابقی تحت پوشش شبکه های نیکوکاری در شهرستان دامغان هستند.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: امسال به یک هزار و ۲۰۰ خانوار افراد تحت پوشش شبکه های نیکوکاری و ۲۰۰خانوار موردی توسط این شبکه ها به ازای هرخانوار یک میلیون ریال عیدی پرداخت شد.

قوسی گفت: امسال بنا به دستور ریاست عالی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور یک ماه حقوق بابت عیدی که در مجموع رقمی معادل ۷۵ میلیون تومان بوده به حساب افراد تحت پوشش این نهاد واریز شد.

در شهرستان دامغان یک هزار و ۷۱۱ خانوار شامل سه هزار و ۱۵۵ نفر اعم از مدد جویان عادی، طرح شهید رجایی و خانواده های زندانیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.