رها سازی ۵۶ خودرو از محور مواصلاتی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، محمدرضا امیریان اظهارداشت: صبح امروز پنج شنبه در پی ورود سامانه بارشی و بارش برف در نواحی غربی استان بویژه در شهرستان روانسر تردد خودروها در محور مواصلاتی روانسر به جوانرود و جوانرود به پاوه به سختی صورت می گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود: در این راستا نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان، با حضور به موقع در صحنه به کمک مردم شتافتند.

وی تصریح کرد: براین اساس۵۶ خودرو توسط نیروهای هلال احمر با بستن زنجیر چرخ رها سازی شدند و به ۱۵ نفر نیز با اسکان اضطراری خدمت رسانی شد.

امیریان با اشاره به حضور بموقع و فعال امدادگران و نجاتگران در این محورها، یادآور شد: ۳ اکیپ امداد و نجات متشکل از ۱۲ نفر امدادگر و ۳ نفر نجاتگر راننده در این عملیات حضور داشتند که با پاکسازی جاده از برف در سهولت تردد این محور مواصلاتی و برقراری ارتباط مجدد ارائه خدمات کردند.