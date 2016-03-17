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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۱۲

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خبر داد:

رها سازی ۵۶ خودرو از محور مواصلاتی استان کرمانشاه

رها سازی ۵۶ خودرو از محور مواصلاتی استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از رها سازی ۵۶ خودرو در محور مواصلاتی جوانرود – پاوه خبر داد و افزود: به ۱۵ نفر از در راه ماندگان نیز در این جریان اسکان اضطرای داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از  جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، محمدرضا امیریان  اظهارداشت: صبح امروز پنج شنبه در پی ورود سامانه بارشی و بارش برف در نواحی غربی استان بویژه در شهرستان روانسر  تردد خودروها در محور مواصلاتی روانسر به جوانرود و جوانرود به پاوه  به سختی صورت می گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود: در این راستا نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان، با حضور به موقع در صحنه به  کمک مردم شتافتند.

وی تصریح کرد: براین اساس۵۶ خودرو توسط نیروهای هلال احمر با بستن زنجیر چرخ رها سازی شدند و به ۱۵ نفر نیز با اسکان اضطراری خدمت رسانی شد.

امیریان با اشاره به حضور بموقع و فعال امدادگران و نجاتگران در این محورها، یادآور شد:  ۳ اکیپ امداد و نجات متشکل از ۱۲ نفر امدادگر و ۳ نفر نجاتگر راننده در این عملیات حضور داشتند که با پاکسازی جاده از برف در سهولت تردد  این محور مواصلاتی و برقراری ارتباط مجدد ارائه خدمات کردند.

کد مطلب 3582488

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