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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۷

استاندار بوشهر:

دومین دهکده گردشگری ساحلی بوشهر در منطقه دل‌آرام ساخته می‌شود

دومین دهکده گردشگری ساحلی بوشهر در منطقه دل‌آرام ساخته می‌شود

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: دومین دهکده گردشگری ساحلی استان بوشهر در منطقه دل‌آرام ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنجشنبه در بازید معاون رئیس جمهور از زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های مهمی در حوزه گردشگری است و چند طرح دهکده گردشگری در استان طراحی شده است.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از فاز نخست دهکده گردشگری ساحلی بوشهر، اضافه کرد: این پروژه یکی از مهمترین برنامه‌های استان در بخش گردشگری بوده است که محل مناسبی برای استفاده گردشگران است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: مجموع مساحت دهکده گردشگری بوشهر ۸۵ هکتار است که فاز نخست آن در مساحتی حدود ۱۵ هکتار اجرا شده است و به زودی شاهد توسعه آن خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به ساخت فاز نخست دهکده گردشگری دل‌آرام در شهرستان تنگستان بیان کرد: منطقه دل‌آرام یکی از مناطق بسیار زیبای استان است که دارای پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری است.

سالاری خاطرنشان کرد: فاز نخست دهکده گردشگری دل‌آرام تنگستان با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار اجرا می‌شود و در آینده شاهد توسعه آن خواهیم بود.

استاندار بوشهر با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب همچون آب و برق و راه در دهکده گردشگری منطقه دل‌آرام، گفت: ساحل دل‌آرام دارای ۱۱ کیلومتر طول است که منطقه گردشگری در فاصله ۱۰۰ متری ساحل ایجاد می‌شود.

کد مطلب 3582492

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