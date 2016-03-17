به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنجشنبه در بازید معاون رئیس جمهور از زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های مهمی در حوزه گردشگری است و چند طرح دهکده گردشگری در استان طراحی شده است.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از فاز نخست دهکده گردشگری ساحلی بوشهر، اضافه کرد: این پروژه یکی از مهمترین برنامه‌های استان در بخش گردشگری بوده است که محل مناسبی برای استفاده گردشگران است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: مجموع مساحت دهکده گردشگری بوشهر ۸۵ هکتار است که فاز نخست آن در مساحتی حدود ۱۵ هکتار اجرا شده است و به زودی شاهد توسعه آن خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به ساخت فاز نخست دهکده گردشگری دل‌آرام در شهرستان تنگستان بیان کرد: منطقه دل‌آرام یکی از مناطق بسیار زیبای استان است که دارای پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری است.

سالاری خاطرنشان کرد: فاز نخست دهکده گردشگری دل‌آرام تنگستان با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار اجرا می‌شود و در آینده شاهد توسعه آن خواهیم بود.

استاندار بوشهر با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب همچون آب و برق و راه در دهکده گردشگری منطقه دل‌آرام، گفت: ساحل دل‌آرام دارای ۱۱ کیلومتر طول است که منطقه گردشگری در فاصله ۱۰۰ متری ساحل ایجاد می‌شود.