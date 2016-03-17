جاده های مازندران برفی و باز است

حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هماینک در محورهای اصلی نظیر کندوان، سوادکوه، کیاسر و هراز شاهد بارش برف هستیم ولی این مسیرها برای تردد باز است.
وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ راهدار و عوامل راهداری با ۲۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری مشغول خدمترسانی به مسافران هستند و گشتهای راهداری و پلیسراه نیز در مسیر مستقر هستند.
نوروزی افزود: در محور کندوان به چالوس، هراز حدفاصل پلور تا آب اسک، سوادکوه تا زیرآب و شیرگاه با ترافیک سنگین مواجه هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بیان داشت: همچنین در محورهای کناره نیز شاهد بارش و ترافیک نیمه سنگین هستیم.
۱۰ هزار و ۷۷۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی در مازندران وجود دارد.
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