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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۳۷

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

جاده های مازندران برفی و باز است

جاده های مازندران برفی و باز است

ساری - مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به بارش برف در محورهای استان بیان داشت: تردد در همه محورهای استان برقرار و جاده‌ها باز است.

حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم‌اینک در محورهای اصلی نظیر کندوان، سوادکوه، کیاسر و هراز شاهد بارش برف هستیم ولی این مسیرها برای تردد باز است.

وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ راهدار و عوامل راهداری با ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری مشغول خدمت‌رسانی به مسافران هستند و گشت‌های راهداری و پلیس‌راه نیز در مسیر مستقر هستند.

نوروزی افزود: در محور کندوان به چالوس، هراز حدفاصل پلور تا آب اسک، سوادکوه تا زیرآب و شیرگاه با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بیان داشت: همچنین در محورهای کناره نیز شاهد بارش و ترافیک نیمه سنگین هستیم.

۱۰ هزار و ۷۷۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی در مازندران وجود دارد.

کد مطلب 3582495

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