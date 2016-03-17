بودجه ۲۹۷ میلیاردی شهرداری اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج‌شنبه جلسه شورای شهر اردبیل باهدف تصویب بودجه سال آینده شهرداری اردبیل برگزار کرد.

در ابتدا رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل از خبرنگاران خواست دقایقی را در سالن شورا منتظر بمانند تا کمیسیون شورا نسبت به بودجه تصمیم گیری کند.

چند دقیقه آقای رئیس به دو ساعت انتظار انجامید و در نهایت بودجه ای که ۴۵ ساعت جلسه تخصصی بحث و بررسی را پشت سر داشت در عرض چند دقیقه و با یک بار رأی‌گیری مصوب شد.

این جلسه در وضعیتی برای اولین بار به مدت نیم ساعت به طول انجامید که درست روز قبل با درگیری اعضای شورا و قهر رئیس شورا و اعلام استعفای وی همراه شده بود.

بااین‌وجود رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: بنده استعفای رسمی ندادم و اگر اعضا بخواهند رئیس می‌مانم و اگر نخواهند کنار می‌کشم.

ذکی اله خوشبخت با بیان اینکه در کلیات بودجه تغییر ایجاد نشده است، تصریح کرد: ۳۷ درصد از بودجه به هزینه‌های جاری و ۶۳ درصد صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد.

وی از جمله موارد مورد تأکید شورا را توجه به درآمد پایدار عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود به همین منظور کارگروه ویژه در شهرداری فعال شود.

به گفته خوشبخت شهرداری در اصلاحیه بودجه قید کرده است که برای مازاد درآمد خود پروژه‌های جدید تعریف کند.

بودجه شهرداری اردبیل در سال ۹۵ که مخالفان بسیاری داشت با جلسه دوساعته غیرعلنی شورا با رأی مثبت تمامی اعضا به تصویب رسید.