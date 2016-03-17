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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۵۸

سخنگوی شورای شهر اردبیل در جمع خبرنگاران:

بودجه تیم شهرداری اردبیل در سال آینده ۴۵ میلیارد ریال است

بودجه تیم شهرداری اردبیل در سال آینده ۴۵ میلیارد ریال است

اردبیل – سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: بودجه تیم شهرداری اردبیل در سال آینده حداقل ۴۵ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی نعمتی شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بودجه سال آینده شهرداری اردبیل با تغییرات و اصلاحات به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه این تغییرات به صورت جامع بعد از تعطیلات عید نوروز اطلاع‌رسانی می‌شود، ادامه داد: سیاست‌های کلی بودجه تعریف شده  و معاونت شهرداری نیز سیاست‌های کلی برنامه و بودجه را ارائه کرده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه اصلاحات و راهبردهای کلی بعداً معرفی خواهد شد، در خصوص برنامه شورا و شهرداری برای تیم فوتبال شهرداری اردبیل اضافه کرد: حداقل ۴۵ میلیارد ریال برای تیم فوتبال پیس بینی شده است.

نعمتی افزود: با توجه به موقعیت فعلی تیم در جدول و تغییرات مکرر مربی آن تلاش ما بر این است که تیم فصل فعلی را سپری کرده و با برنامه‌های جدید و راهبرد جدیدی وارد فصل بعد شود.

وی افزود: بعد از تعطیلات نوروز به صورت مبسوط وضعیت تیم فوتبال شهرداری اردبیل توسط شورا و شهرداری اردبیل موردبررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3582514
محمد میرزایی ناطق

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