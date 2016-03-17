بودجه تیم شهرداری اردبیل در سال آینده ۴۵ میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی نعمتی شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بودجه سال آینده شهرداری اردبیل با تغییرات و اصلاحات به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه این تغییرات به صورت جامع بعد از تعطیلات عید نوروز اطلاع‌رسانی می‌شود، ادامه داد: سیاست‌های کلی بودجه تعریف شده و معاونت شهرداری نیز سیاست‌های کلی برنامه و بودجه را ارائه کرده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه اصلاحات و راهبردهای کلی بعداً معرفی خواهد شد، در خصوص برنامه شورا و شهرداری برای تیم فوتبال شهرداری اردبیل اضافه کرد: حداقل ۴۵ میلیارد ریال برای تیم فوتبال پیس بینی شده است.

نعمتی افزود: با توجه به موقعیت فعلی تیم در جدول و تغییرات مکرر مربی آن تلاش ما بر این است که تیم فصل فعلی را سپری کرده و با برنامه‌های جدید و راهبرد جدیدی وارد فصل بعد شود.

وی افزود: بعد از تعطیلات نوروز به صورت مبسوط وضعیت تیم فوتبال شهرداری اردبیل توسط شورا و شهرداری اردبیل موردبررسی قرار خواهد گرفت.