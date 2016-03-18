ثبت عکس خوب در مازندران کم شده است

بهروز خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در کار عکاسی خبری هر کسی هدف نداشته باشد موفق نیست از ورود بی‌هدف بسیاری از افراد به رشته عکاسی انتقاد کرد و گفت: شغل عکاسی بسیار مقدس است و عکاسی خبری همانند سم آرام‌آرام، عکاس را از بین می‌برد.

وی اظهار داشت: عکس درواقع راهی برای ثبت و ضبط میراث فرهنگی و بشری و انتقال آن به نسل آینده است و ازاین‌رو این هنر، مقدس به شمار می‌رود.

خسروی که در یک سال گذشته در پنج جشنواره کشوری برگزیده شد و سه مقام اول و دو مقام دوم کسب کرده است ادامه داد: کسی که وارد عرصه عکس خبری شود، گمشده خود را پیدا می‌کند و یک عکاس خوب باید رفتار خوب و روابط عمومی بالایی نیز داشته باشد.

وی که در جشنواره عکس سوگواره مازندران در قاب عزا رتبه دوم را کسب کرده است، اضافه کرد: در این جشنواره هزار و ۱۸۷ عکس ارسال‌شده و ۵۶۵ عکس به مرحله داوری و درنهایت ۳۰ عکس به بخش پایانی و نمایشگاه راه پیداکرده است و از بین این آثار سه نفر حائز رتبه شدند.

این عکاس برجسته مازندران ادامه داد: سید ولی شجاعی، بهروز خسروی و مهدی بابکی رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند و از علی مجید ناتری و علی عبدی نیز تقدیر شد.

خسروی با اشاره به کسب رتبه دوم در جشنواره عکس، انسان هنر، طبیعت زیست‌محیطی نیز گفت: موضوعات عکس این جشنواره، ساخت ساز غیرمجاز و اهمیت ندادن به زباله‌ها بود که از بین دو اثر راه‌یافته من، یک اثر انتخاب شد.

وی همچنین از داوری جشنواره سوگواره قاب عزا انتقاد کرد و خواستار کیفیت‌بخشی به داوری در جشنواره‌های عکس شد.