۱۳۹۵؛ سال رشد اشتغال در صنایع معدنی/ افزایش سهم معدن در اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان گفت: ایمیدرو همواره خود را همراه حرکت‌های رو به پیشرفت ایران می داند و در بخش معدن و صنایع معدنی، ‌راه توسعه، ‌اشتغال و درآمدزایی را با بهره گیری از ثروتی که از دل زمین برخاسته، در پیش گرفته است تا سهم خود را از حرکت رو به توسعه، به جای آورد تا ایران به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی دست یابد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ تلاش خود را به راه اندازی طرح های جدید، به نتیجه رساندن طرح بزرگ اکتشاف، توجه به سرمایه گذاری داخلی و جلب سرمایه خارجی برای حرکت رو به توسعه کشور، معطوف خواهیم کرد، چراکه وجود نیروی انسانی پرتوان، ‌ذخایر غنی معدنی و انرژی و همچنین موقعیت استراتژیک کشورمان، جایگاهی رفیع برای ایران زمین به ارمغان آورده است.

به اعتقاد کرباسیان، سال ۹۵، سال نشاط اقتصادی، رشد اشتغال و کارآفرینی به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود.