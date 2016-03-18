تصادف درجاده های زنجان ۵کشته و مجروح بر جاگذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دیشب ساعت ۲۰ در محور خدابنده به ابهر برخورد وانت نیسان با یک دستگاه خودرو پراید باعث فوت راننده پراید شد و سه نفر از سرنشینان خودرو پراید هم به شدت مصدوم شدند.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه از جانب راننده پراید در جاده خیس و لغزنده عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف دیگر در محور زنجان به خرمدره خبر دادو تاکید کرد: در این تصادف برخورد خودرو پراید با تیر برق باعث فوت راننده پراید شد.

سرهنگ شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان به رانندگانی که قصد تردد در گردنه ها و محورهای برف گیر این استان را دارند توصیه کرد زنجیر چرخ و سایر تجهیزات سفر زمستانی را به همراه داشته باشند.

سرهنگ شیر محمدی افزود: بارش برف در استان از چند روز گذشته در استان شروع شده سطح جاده ها خیس و لغزنده است و تردد در گردنه ها خیلی سخت شده است.

وی در ادامه از رانندگانی که در فصل سرما اقدام به مسافرت می کنند، خواست وسیله نقلیه خود را به سیستم گرمایشی مجهز و قبل از حرکت خودرو را از لحاظ فنی و ایمنی کنترل کنند و ادامه داد: در حال حاضر کلیه راه های مواصلاتی استان زنجان باز است ولی تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: پلیس راه در راستای برقراری امنیت جاده ها در فصل زمستان کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده ها را در دستور کاری خود دارد.

سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: متاسفانه در فصل زمستان چون جاده ها لغزنده است رانندگان نمی توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

سرهنگ شیر محمدی یاد آورشد: رانندگان به برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می شود.

رئیس پلیس راه استان زنجان به عامل تصادفات در زمان بارش در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در زمان بارش بیش از ۸۰ درصد عامل تصادفات سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز است که در این راستا رانندگان مد نظر قرار دهند در این فصل حساس این سه عامل خطر ساز را در رانندگی خود لحاظ کنند.

وی همچنین به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کردو افزود: در حال حاضر تردد در جاده های زنجان به قزوین و زنجان به تبریز بسیار شلوغ است.