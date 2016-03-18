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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

توماس توخل:

از شانس‌های خود مقابل تاتنهام استفاده کردیم

از شانس‌های خود مقابل تاتنهام استفاده کردیم

سرمربی تیم فوتبال دورتموند با تمجید از عملکرد شاگردانش در دیدار برگشت مقابل تاتنهام گفت: ما در این بازی از شانس های خودمان به خوبی استفاده کردیم و پیروز شدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام در دیدار برگشت مقابل تاتنهام ۲ بر یک پیروز شد و در مجموع این تیم را ۵ بر یک پشت سر گذاشت تا راهی مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا شود. توخل سرمربی تیم تاتنهام بعد از برد در زمین تاتنهام از عملکرد شاگردانش تمجید کرد.

وی گفت: من از این پیروزی بسیار خوشحالم. ما از شانس های خودمان به خوبی استفاده کردیم و برنده شدیم. هرگز دست از تلاش بر نخواهیم داشت و به راه خودمان تا رسیدن به موفقیت ادامه می دهیم.

توخل در بخش دیگری از حرف های خود عنوان کرد: در نیمه اول تاتنهام را تحت فشار قرار دادیم و در نیمه دوم نیز برنامه ما کنترل بازی بود. تاتنهام تیم خوبی است و می تواند در جمع تیم های مطرح اروپایی قرار گیرد. می خواهیم در بازی بعدی لیگ برنده شویم و به تعطیلات برویم.

کد مطلب 3582580

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