تداوم بارشها در زنجان/زنجانی ها منتظر یخبندان باشند

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهربه وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو گفت: در حال حاضر آسمان زنجان ابری بوده و بارش در استان حاکم است تا اواخر امروز به صورت پراکنده تداوم دارد.

وی بابیان اینکه با توجه به بارش برف شاهد کولاک و یخبندان در سطح استان خواهیم بود ادامه داد: به کشاورزان توصیه می شود محصولات کشاورزی خود را ایمنی سازی کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: سامانه بارشی ازفردا صبح از استان خارج می شود ولی وزش باد در استان را شاهد خواهیم بود.

یاغموری به وضعیت دمایی استان طی چند روز آینده اشاره کردو یادآورشد:دمای استان به تبع با بارش برف افت پیدا می کند و تا روز شنبه دمای استان همچنان سرد خواهد بود.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کردوافزود: دمای فعلی زنجان یک درجه سانتی گراد زیر صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه سرد شده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو افزود: دراین راستا زنجان با هشت درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و آببر با ۱۳ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.