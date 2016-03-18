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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

مخالفت «هیثم مناع» با برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه

مخالفت «هیثم مناع» با برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه

«هیثم مناع» از مخالفان مطرح سوری در واکنش به اقدام روز گذشته کُردها در اعلام نظام فدرالی در شمال این کشور، مخالفت خود با این اقدام را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «هیثم مناع» از مخالفان مطرح سوری امروز جمعه به اقدام روز گذشته کُردها در اعلام نظام فدرالی در شمال سوریه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی اعلام کرد که مخالف برقراری هرگونه نظام فدرالی در شمال سوریه است.

مناع اعلام کرده است که جریان وی یعنی جریان «قمح» نظام فدرالی اعلام شده از سوی کُردها در شمال سوریه را به رسمیت نمی شناسد.

گفتنی است، کُردهای سوری روز گذشته اعلام کردند که پس از نشستی در «رمیلان» واقع در مرزهای مشترک با ترکیه در شمال سوریه نظام فدرالی برقرار کرده اند.

وزارت خارجه سوریه ضمن انتقاد از این اقدام، اعلام نظام فدرالی در شمال این کشور را فاقد ارزش توصیف کرد.

کد مطلب 3582590

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