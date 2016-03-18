طرح نوروزی ارتقا امنیت در کرمان اجرا می شود

سرگرد مهدی زمانی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و افزایش مراجعه شهروندان به مراکز خرید و تجاری، یگان امداد شهر کرمان طرح های انتظامی و برنامه های ویژه ای را برای تأمین امنیت این مراکز تدارک دیده است.

وی با اشاره به این که عمده این طرح ها و برنامه ها برای پیشگیری از جرائم و تأمین نظم و امنیت اجتماعی وکنترل مراکز خرید و تجاری است، افزود: آرامش شهروندان در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز مهمترین هدف اجرای این طرح است.

سرگرد زمانی با بیان این که یگان امداد برای حفظ و برقراری نظم و امنیت، در مکان‌های پرتردد و مراکز خرید اقدام به تشدید حضور فیزیکی مأموران پلیس به صورت گشت‌های پیاده و موتوری به‌صورت محسوس و نامحسوس می‌کند، تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از تجربیات سال های گذشته بتوانیم نظم و امنیت مطلوبی را ایجاد کنیم.

وی در خصوص انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی پلیس یگان امداد در این ایام بیان داشت: تهیه و توزیع بروشورهایی با موضوعات پیشگیری از سرقت منزل، سرقت خودرو، کیف قاپی و… به منظور پیشگیری از جرائم و افزایش آگاهی شهروندان توسط پاس های پیاده از دیگر اقدامات مهم یگان امداد است.

جانشین فرمانده یگان امداد کرمان در خاتمه با اشاره به اینکه مأموران این یگان با تمام توان آماده خدمت به شهروندان بوده و عرصه را برای فعالیت مجرمان تنگ تر خواهند کرد از شهروندان خواست نیازهای پلیسی خود را به مرکز فوریت های ۱۱۰ اطلاع دهند.