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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷

تسلط ارتش سوریه بر دو تپه استراتژیک در شرق «القلمون»

تسلط ارتش سوریه بر دو تپه استراتژیک در شرق «القلمون»

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در نبرد با تروریست های تکفیری بر دو تپه استراتژیک «مکسر النمر» و «تنیت راشد» در «القلمون» واقع در حومه دمشق سیطره یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دام پرس»، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در «القلمون» واقع در حومه دمشق ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها دو تپه استراتژیک «مکسر النمر» و «تنیت راشد» در شرق القلمون به کنترل ارتش درآمدند.

نظامیان ارتش سوریه در جریان تسلط بر این دو تپه شمار زیادی از تروریست های تکفیری را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان تروریست های تکفیری در سوریه خبر می دهند.

گفته می شود اعضای دو گروه تروریستی «احرار الشام» و «جند الاقصی» در حومه ادلب با یکدیگر به شدت درگیر شده و به دنبال این درگیری شمار زیادی از اعضای هر دو طرف به هلاکت رسیده اند.

این تحولات در حالی است که مذاکرات صلح سوریه همچنان در ژنو در حال برگزاری است.

کد مطلب 3582602

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