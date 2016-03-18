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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۲۱

دوچرخه سواری قهرمانی جهان معلولان- ایتالیا ۲۰۱۶؛

نمایندگان ایران هفدهم و هجدهم شدند

نمایندگان ایران هفدهم و هجدهم شدند

در اولین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جهان معلولین، که به میزبانی ایتالیا برپاست، دو نماینده کشورمان به مصاف حریفان رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای مقدماتی ماده سه کیلومتر، کلاس C۳، ابراهیم پورکازرونی با رکورد ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه به عنوان هجدهم دست یافت و از راهیابی به مرحله نهایی بازماند و نمایندگان آمریکا، استرالیا و ایرلند به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم این ماده قرار گرفتند.

بهمن گلبار نژاد، دیگر نماینده ایران در رقابتهای ماده یک کیلومتر، کلاس C۴ با ثبت رکورد یک دقیقه و ۱۷ ثانیه در جایگاه هفدهم قرار گرفت و نمایندگان انگلستان، اسلواکی و چین به ترتیب اول تا سوم شدند.

ایران از رقابتهای پاراآسیایی اینچئون موفق به کسب امتیاز لازم برای حضور در رقابتهای پارالمپیک ریو شده است و برای تثبیت این سهمیه، در رقابتهای جهانی ایتالیا حضور یافته است.

این رقابتها با حضور نمایندگان ۳۲ کشور از سراسر جهان به میزبانی کشور ایتالیا از ۲۷ اسفند ماه تا یکم فروردین ماه برپاست.

کد مطلب 3582610

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