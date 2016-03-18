نمایندگان ایران از صعود باز ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در اولین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جهان معلولان، که به میزبانی ایتالیا در جریان است، دو نماینده کشورمان به مصاف حریفان رفتند.

در رقابتهای مقدماتی ماده سه کیلومتر، کلاس C۳، ابراهیم پورکازرونی با رکورد ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه به عنوان هجدهم دست یافت و از راه یابی به مرحله نهایی بازماند و نمایندگان آمریکا، استرالیا و ایرلند به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم این ماده قرار گرفتند.

بهمن گلبارنژاد، دیگر نماینده کشورمان در رقابتهای ماده یک کیلومتر، کلاس C۴ با ثبت رکورد یک دقیقه و ۱۷ ثانیه در جایگاه هفدهم قرار گرفت و نمایندگان انگلستان، اسلواکی و چین به ترتیب اول تا سوم شدند.

ایران از رقابتهای پاراآسیایی اینچئون موفق به کسب امتیاز لازم برای حضور در بازیهای پارالمپیک ریو شده است و برای تثبیت این سهمیه، در رقابتهای جهانی ایتالیا حضور یافته است.

این رقابتها با حضور نمایندگان ۳۲ کشور از سراسر جهان به میزبانی کشور ایتالیا از ۲۷ اسفند ماه تا یکم فروردین ماه برپاست.