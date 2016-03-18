مجتمع رفاهی «آبشار زال» آماده ارائه خدمات به مهمانان نوروزی است

وحید زرنانی مدیر عامل مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع خدماتی رفاه آبشار زال در مهر ماه ١٣٩١ به بهره برداری رسيده و دارای درجه ممتاز از شركت پخش فرآورده های نفتی است.

مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال یک

وی عنوان کرد: اين مجتمع شامل جايگاه عرضه بنزين و نفتگاز، رستوران، كافی شاپ، فست فود،تعويض روغن، پنچرگيری، كارواش، امداد خودرو و مركز فوريتهای پزشكی ١١٥ است.

رستوران مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال یک

مدیر مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال یک ادامه داد: این مجتمع در کیلومتر ۵۵ آزادراه خرم آباد - پل زال قرار داشته و پذیرای مهمانان نوروزی از سراسر کشور است.

فست فود مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال یک

مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال یک

فست فود مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال یک

جایگاه عرضه بنزین مجتمع خدماتی رفاهی آبشار زال یک