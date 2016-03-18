شهادت دو شهروند فلسطینی دیگر به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «معا»، جنایت های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها نظامیان رژیم صهیونیستی به روی دو جوان فلسطینی در کرانه باختری آتش گشودند.
به دنبال این حمله هر دو شهروند فلسطینی به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از تیراندازی به شهادت رسیدند.
صهیونیست ها مدعی هستند که این دو نفر قصد انجام عملیات شهادت طلبانه علیه نظامیان این رژیم را داشته اند.
گفتنی است، با شهادت این دو جوان فلسطینی شمار شهدای فلسطینی از آغاز انتفاضه در اکتبر سال ۲۰۱۵ به ۲۰۵ شهید افزایش یافت.
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