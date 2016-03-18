به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محمدی پیش از تمرین امروز جمعه تیم ملی فوتبال گفت: اولین بار است که به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوم. تمرینات خوبی را در این اردو پشت‌ سر گذاشتیم و از کی‌روش تشکر می‌کنم که به من اعتماد کرد.

وی در ادامه افزود: در مدتی که اردو بودم تمرینات خیلی خوبی داشتیم و در این یک هفته چیزهای زیادی از کی‌روش یاد گرفتم. اگر در اردوی نهایی حضور داشتم که هیچ و اگر هم حضور نداشته باشم مانند سایر مردم برای موفقیت تیم ملی دعا می‌کنم.

محمدی در ادامه تصریح کرد: کی‌روش مربی بزرگی است و در این یک هفته چیزهای زیادی از او یاد گرفتم و متوجه شدم که بی‌جهت نیست که این همه از او تعریف می‌کنند و می‌گویند مربی بزرگ است. من هم امیدوارم پاسخ خوبی به اعتماد او بدهم.