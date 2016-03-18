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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

اولین حضور مشترک زوج حمیدیان و ساداتی در برنامه «یک یک»

اولین حضور مشترک زوج حمیدیان و ساداتی در برنامه «یک یک»

بابک حمیدیان بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون که در سال ۹۴ با مینا ساداتی پیمان ازدواج بسته، در برنامه «یک یک» حضور پیدا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی ضیاء مجری برنامه تحویل سال شبکه یک سیما، قرار است اولین گفتگوی مشترک زوج هنرمند بابک حمیدیان و مینا ساداتی را روی آنتن زنده شب سال نو رقم بزند.

این دو که برای نخستین بار به صورت رسمی و با حضور در «یک یک» ازدواج‌شان را رسانه ای می کنند، در سال ۹۴ با یکدیگر ازدواج کرده اند.

بابک حمیدیان بازیگر پرکار سینما، تئاتر و تلویزیون در نوروز ۹۵ هم فیلم سینمایی «بادیگارد» را در اکران سینماها دارد و هم بازیگر نقش اصلی سریال «بیمار استاندارد» ساخته سعید آقاخانی ویژه نوروز شبکه یک سیما است.

مینا ساداتی نیز که در سال ۹۴ با ایفای نقش «آمنه» در فیلم «محمد رسول الله» ساخته مجیدی و نقش لیلا در سریال پرمخاطب «تنهایی لیلا» بیش از پیش شناخته شد، در جشنواره فیلم فجر ۳۴، فیلم «امکان مینا» با چندین نامزدی را داشت و در فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی نیز ایفای نقش کرده است

کد مطلب 3582669
علیرضا سعیدی

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