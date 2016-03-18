کار در هلال احمر تجربه زیاد می خواهد/استخدام نیروهای زبده عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در نشست صمیمانه با تیم‌های واکنش سریع(ایثار)، نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر بجنورد، گفت: سازمان امداد و نجات به‌ مثابه یک سازمان شبه‌ نظامی است که نظم خاصی در آن وجود دارد و همه کارها بر اساس آن ساماندهي و تقسیم می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه آمادگی جسمی و روحی؛ پیش‌نیاز موفقیت در عملیات است، افزود: باید تمرینات خود را به‌طور مستمر و دوره‌ای انجام و دائم خود را در آمادگی کامل برای مواجهه با روزهای سخت قرار دهید.

ضیائی با اشاره به اینکه انتقال تجربیات و اشتراک گذاشتن آنها منجر به افزایش دانش در موضوعات مرتبط با عملیات امدادی می‌شود، خاطرنشان کرد:علاوه بر منابع و تجربیات داخلی، مقالات و نشریات به‌روز خارجی که در حوزه امداد و نجات و پاسخگویی به حوادث منتشر می‌شود، منابع خوبی برای افزایش آگاهی است.

وی با تأکید بر اینکه هلال‌احمر هیچ جایگزینی ندارد، افزود: کار در هلال‌احمر آمادگی بالا و تجربه زیاد می‌خواهد؛ چراکه شما نمی‌دانید با چه حادثه و شرایطی روبه‌رو خواهید شد و این فرق اساسی هلال‌احمر با سایر دستگاه‌ها است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: نیروهای جوان واکنش سریع و عملیاتی، معلم‌های بسیار خوبی برای تربیت سایر جوانان هستند که در هنگام عملیات می‌توانند به‌عنوان افسر عملیات وارد صحنه شده و روند پاسخگویی به حادثه را مدیریت کنند.

نجات تیم آفرود استان در یک عملیات تلگرامی

در این دیدار، دکتر گلمکانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بجنورد به عضویت داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر درآمد.

همچنین نجاتگران در این جلسه ضمن ارائه پیشنهاد‌ها، نقطه نظرات و دغدغه‌ها، تجربه‌ها و خاطرات امدادی خود را تشریح کردند.

یکی از نجاتگران در تشریح یک عملیات مهم امدادی گفت: چندی قبل تیم آفرود استان شامل ۲۰ نفر در منطقه‌ای مسیر را گم کردند و از طریق تماس با ۱۱۲ اعلام کردند که نیاز به کمک دارند اما به علت قطع آنتن نتوانستند مجدد تماس و اعلام موقعیت کنند با پیشنهاد بچه‌ها از طریق ذخیره شماره‌شان و جستجو در تلگرام موقعیت آنها را شناسایی و توانستیم برای کمک نیرو اعزام کنیم.