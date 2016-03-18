استقبال از مسافران نوروزی در غربی ترین نقطه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمال بافرانی گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار ، برنامه هایی از سوی حوزه های مختلف شهری در این منطقه پیش بینی شده است تا شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و گستردگی منطقه که از مبادی مهم ورودی و خروجی در غرب کلان شهر تهران است ۱۵ دستگاه آلاچیق در بوستان ها و پارک های سطح منطقه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و به منظور استراحت و تفریح مسافران نوروزی عبوری از منطقه و همچنین شهروندان ساکن این منطقه نصب و همچنین فضای سبز شهری ، بوستان ها و پارک های سطح منطقه نیز تجهیز ، ترمیم و بازسازی شده اند .

بافرانی افزود: مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه، برنامه هایی از قبیل برپایی غرفه آموزش، توزیع بروشور آموزشی بین شهروندان، نصب بنرهای اطلاع رسانی در سطح منطقه ، اهدای نهال و گلدان به شهروندان، برگزاری اردوهای یک روزه آموزشی تفریحی و برگزاری جشنواره سبزه آرایی را در دستور کار خود قرار داده است .

وی همچنین از نصب دو عدد سفره هفت سین در بوستان شهدای وردآورد و میدان کمال الملک به مناسبت عید نوروز و گرامیداشت مناسبت های ملی خبر داد و افزود : در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اقدامات مهمی مانند شست شوي جداول و گاردريل ها ، نظافت و لايروبي انهار ، نظافت مخازن و زیرمخزنی ها ، نصب مخازن و زیر مخزنی جدید در برخی محلات ، شست شوي المان های شهری و تاسيسات و تجهيزات منصوبه ، لایروبی ، پاكسازي و رسوب گیری كانال های روباز و روبسته، توجه خاص به موضوع نظافت و بهداشت اسكان هاي كارگري ، لايروبي و پاكسازي حوضچه هاي رسوبگير و تله هاي زباله گير ، حذف زوائد فيزيكي و خطر آفرین به ویژه در معابر اصلي و مراكز تجاري و خريد، پاکسازی برچسب ، پوستر و تراکت از جداره ها و المان های شهری و ایستگاه های اتوبوس در دستور کار اداره خدمات شهری خوزه ی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ قرار دارد.

بافرانی در ادامه گفت: واحد محیط زیست حوزه ی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ نیز در راستای اجرای برنامه های طرح استقبال از بهار سال ۹۵ و به منظور ارتقا وضعیت محیط زیستی منطقه و افزایش آگاهی رسانی به شهروندان و ارائه خدمات جهت پیش گیری از آلودگی های محیط زیستی ، اقداماتی مانند انجام هماهنگی در خصوص معاينه فني كليه خودروهاي سبك و سنگين در اختيار منطقه و رفع نقص آنها ، بازرسي فني و رفع مشكلات آبگرمكن هاي خورشيدي ، برگزاری کارگاه آموزشی جهت دانش آموزان محیط زیستی منطقه ، نصب بنر با موضوع پیام های محیط زیستی با مضامین مصرف انرژی ، مدیریت مصرف آب ، کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبدا و جلوگیری از تخریب فضای سبز و حفظ درختان ، توزیع کیسه های زباله زیست تجزیه پذیر در پارک ها ، مراکز تفریحی و تفرجی منطقه در روز ۱۳ فروردین ، پیش بینی مخازن ویژه جهت تحویل گرفتن و جمع آوری ماهی های قرمز شهروندان در بوستان ها را در روز ۱۳ فروردین سال ۹۵ در دستور کار خود دارد .

شهردار منطقه ۲۱ اظهار داشت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، نظارت بر فعالیت های کیوسک های سطح منطقه و همچنین کنترل مراکز عرضه مستقیم میوه و تره بار در دستور کار مدیران منطقه قرار دارد.

وی به برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت پسماند ، برگزاری جشنواره هفت سین بازیافتی در مدارس و سراهای محلات ، توزیع ماهی قرمز ، گلدان ، مواد شوینده و لوازم التحریر توسط غرف بازیافت ، شناسایی مشترکین فعال در امر تفکیک پسماند توسط خودروهای ملودی و اهداء هدیه به آنها، شست شو و پاکسازی و گندزدایی غرف بازیافت ، تجهیز ناوگان جمع آوری به لباس فرم و اعزام به محلات و راسته های تجاری و مراکز خرید جهت جمع آوری پسماند های خشک، برگزاری اردوهای پاکسازی محیط، نظافت و شستشو، ضدعفونی و سم پاشی منظم ایستگاه بازیافت اشاره داشت.

شهردار منطقه در ادامه از اجرای بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی ، تفریحی ، هنری و مناسبتی در حوزه ی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در راستای طرح استقبال از بهار در غربی ترین نقطه پایتخت خبر داد و بیان داشت: برنامه های متنوعی پیش بینی و تدوین شده که در مراکز فرهنگی ، بوستان ها ، مدارس ، مساجد و سرای محلات سطح منطقه برگزار می شود .

وی با اشاره به اهم برنامه های طرح مذکور در آستانه تحویل سال جدید اظهار داشت : راه اندازی کارگاه های آموزشی در خصوص خطرات چهارشنبه سوری در مدارس و سرای محلات ، غبار روبی مساجد و حسینیه های سطح منطقه ، اجرای ویژه برنامه های فرهنگی با محوریت آسمان آبی و زمین پاک در سرای محلات و پوشش تبلیغات مناسب فرهنگی در سطح منطقه به منظور هویت بخشی سیمای بصری شهر ، از جمله برنامه های اجرایی در طرح استقبال از بهار است .

به گفته بافرانی، استقرار ایستگاه های اطلاع رسانی در بوستان حضرت خدیجه (س) به منظور معرفی جاذبه های گردشگری شهر تهران و ارائه خدمات بهینه فرهنگی - هنری به میهمانان و مسافران نوروزی، میهمانی لاله ها به منظور ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت، برپایی دهکده سلامت در بوستان نرگس، اعزام شهروندان و خانواده ایثارگران به مناطق عملیاتی جنوب و سرزمین دوران دفاع مقدس ، کمک به نیازمندان، برگزاری جشنواره هفت سین و بازارچه ی کارآفرینی ویژه زنان سرپرست خانوار ، استقرار غرفه هایی متنوع از قبیل سلامت ، ورزش و تندرستی ، بازی های کودکان و بزرگسالان و نیز راه اندازی چایخانه سنتی در بوستان حضرت خدیجه (س) در طرح استقبال از بهار در دستور کار مدیران شهری در منطقه ۲۱ قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح استقبال از بهار در راستای توسعه و گسترش خدمات اجتماعی و فرهنگی و به منظور غنی سازی اوقات فراغت شهروندان و ارائه خدمات بهینه به شهروندان برگزار خواهد شد.