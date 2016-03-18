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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

شهردار منطقه ۲۱ عنوان کرد؛

استقبال از مسافران نوروزی در غربی ترین نقطه پایتخت

استقبال از مسافران نوروزی در غربی ترین نقطه پایتخت

شهردار منطقه ۲۱، از آمادگی کامل برای ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی در قالب طرح استقبال از بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمال بافرانی گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار ، برنامه هایی از سوی حوزه های مختلف شهری در این منطقه پیش بینی شده است تا شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و گستردگی منطقه که از مبادی مهم ورودی و خروجی در غرب کلان شهر تهران است ۱۵ دستگاه آلاچیق در بوستان ها و پارک های سطح منطقه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و به منظور استراحت و تفریح مسافران نوروزی عبوری از منطقه و همچنین شهروندان ساکن این منطقه نصب و همچنین فضای سبز شهری ، بوستان ها و پارک های سطح منطقه نیز تجهیز ، ترمیم و بازسازی شده اند .

بافرانی افزود: مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه، برنامه هایی از قبیل برپایی غرفه آموزش، توزیع بروشور آموزشی بین شهروندان، نصب بنرهای اطلاع رسانی در سطح منطقه ، اهدای نهال و گلدان به شهروندان، برگزاری اردوهای یک روزه آموزشی تفریحی و برگزاری جشنواره سبزه آرایی را در دستور کار خود قرار داده است .

وی همچنین از نصب دو عدد سفره هفت سین در بوستان شهدای وردآورد و میدان کمال الملک به مناسبت عید نوروز و گرامیداشت مناسبت های ملی خبر داد و افزود : در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اقدامات مهمی مانند شست شوي جداول و گاردريل ها ، نظافت و لايروبي انهار ، نظافت مخازن و زیرمخزنی ها ، نصب مخازن و زیر مخزنی جدید در برخی محلات ، شست شوي المان های شهری و تاسيسات و تجهيزات منصوبه ، لایروبی ، پاكسازي و رسوب گیری كانال های روباز و روبسته، توجه خاص به موضوع نظافت و بهداشت اسكان هاي كارگري ، لايروبي و پاكسازي حوضچه هاي رسوبگير و تله هاي زباله گير ، حذف زوائد فيزيكي و خطر آفرین به ویژه در معابر اصلي و مراكز تجاري و خريد، پاکسازی برچسب ، پوستر و تراکت از جداره ها و المان های شهری و ایستگاه های اتوبوس در دستور کار اداره خدمات شهری خوزه ی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ قرار دارد.

بافرانی در ادامه گفت: واحد محیط زیست حوزه ی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ نیز در راستای اجرای برنامه های طرح استقبال از بهار سال ۹۵ و به منظور ارتقا وضعیت محیط زیستی منطقه و افزایش آگاهی رسانی به شهروندان و ارائه خدمات جهت پیش گیری از آلودگی های محیط زیستی ، اقداماتی مانند انجام هماهنگی در خصوص معاينه فني كليه خودروهاي سبك و سنگين در اختيار منطقه و رفع نقص آنها ، بازرسي فني و رفع مشكلات آبگرمكن هاي خورشيدي ، برگزاری کارگاه آموزشی جهت دانش آموزان محیط زیستی منطقه ، نصب بنر با  موضوع پیام های محیط زیستی با مضامین مصرف انرژی ، مدیریت مصرف آب ، کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبدا و جلوگیری از تخریب فضای سبز و حفظ درختان ، توزیع کیسه های زباله زیست تجزیه پذیر در پارک ها ، مراکز تفریحی و تفرجی منطقه  در روز ۱۳ فروردین ، پیش بینی مخازن  ویژه جهت تحویل گرفتن و جمع آوری ماهی های قرمز شهروندان در بوستان ها را در روز ۱۳ فروردین سال ۹۵ در دستور کار خود دارد .

شهردار منطقه ۲۱ اظهار داشت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، نظارت بر فعالیت های کیوسک های سطح منطقه و همچنین کنترل مراکز عرضه مستقیم میوه و تره بار در دستور کار مدیران منطقه قرار دارد.

وی به برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت پسماند ، برگزاری جشنواره هفت سین بازیافتی در مدارس و سراهای محلات ، توزیع ماهی قرمز ، گلدان ، مواد شوینده و لوازم التحریر توسط غرف بازیافت ، شناسایی مشترکین فعال در امر تفکیک پسماند توسط خودروهای ملودی و اهداء هدیه به آنها، شست شو و پاکسازی و گندزدایی غرف بازیافت ، تجهیز ناوگان جمع آوری به لباس فرم و اعزام به محلات و راسته های تجاری و مراکز خرید جهت جمع آوری پسماند های خشک، برگزاری اردوهای پاکسازی محیط، نظافت و شستشو، ضدعفونی و سم پاشی منظم ایستگاه بازیافت اشاره داشت.

شهردار منطقه در ادامه از اجرای بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی ، تفریحی ، هنری و مناسبتی در حوزه ی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در راستای طرح استقبال از بهار در غربی ترین نقطه پایتخت خبر داد و بیان داشت: برنامه های متنوعی پیش بینی و تدوین شده که در مراکز فرهنگی ، بوستان ها ، مدارس ، مساجد و سرای محلات سطح منطقه برگزار می شود .

وی با اشاره به اهم برنامه های طرح مذکور در آستانه تحویل سال جدید اظهار داشت : راه اندازی کارگاه های آموزشی در خصوص خطرات چهارشنبه سوری در مدارس و سرای محلات ، غبار روبی مساجد و حسینیه های سطح منطقه ، اجرای ویژه برنامه های فرهنگی با محوریت آسمان آبی و زمین پاک در سرای محلات و پوشش تبلیغات مناسب فرهنگی در سطح منطقه به منظور هویت بخشی سیمای بصری شهر ، از جمله برنامه های اجرایی در طرح استقبال از بهار است .

به گفته بافرانی، استقرار ایستگاه های اطلاع رسانی در بوستان حضرت خدیجه (س) به منظور معرفی جاذبه های گردشگری شهر تهران و ارائه خدمات بهینه فرهنگی - هنری به میهمانان و مسافران نوروزی، میهمانی لاله ها به منظور ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت، برپایی دهکده سلامت در بوستان نرگس، اعزام شهروندان و خانواده ایثارگران به مناطق عملیاتی جنوب و سرزمین دوران دفاع مقدس ، کمک به نیازمندان، برگزاری جشنواره هفت سین و بازارچه ی کارآفرینی ویژه زنان سرپرست خانوار ، استقرار غرفه هایی متنوع از قبیل سلامت ، ورزش و تندرستی ، بازی های کودکان و بزرگسالان و نیز راه اندازی چایخانه سنتی در بوستان حضرت خدیجه (س) در طرح استقبال از بهار در دستور کار مدیران شهری در منطقه ۲۱ قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح استقبال از بهار در راستای توسعه و گسترش خدمات اجتماعی و فرهنگی و به منظور غنی سازی اوقات فراغت شهروندان و ارائه خدمات بهینه به شهروندان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3582727
حبیب احسنی پور

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