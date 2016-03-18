۱۵۰۰ واحد گردشگری در گیلان آماده پذیرایی از گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی با بیان اینکه حدود ۱۵۰۰واحد گردشگری در قالب هتل، مهمانپذیر و مجتمع گردشگری برای میزبانی گردشگران آماده شده است اظهار کرد: علاوه بر این، ۴۰۰ واحد مدرسه برای اسکان فرهنگیان نیز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ هزار نفر در روز برای میزبانی از گردشگران در این اماکن تدارک دیده شده است تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان با تمام توان آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی هستند.

استاندار گیلان از برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیلات نوروزی در طی چند ماه گذشته خبر داد و افزود : تمام تلاش ما این است تا خاطره‌ای خوبی برای گردشگران نوروزی رقم بزنیم.

نجفی با اشاره به افتتاح ۹۰۰ متر از باقی مانده آزادراه رشت – قزوین در سال گذشته و نقش آن در کاهش بار ترافیکی مسیر تهران رشت اظهارکرد: به یاری خدا شب عید نیز بیش از سه کیلومتر از باقی مانده این آزاد راه از سمت ورودی گیلان راه اندازی می شود که تحقق این مهم نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی این مسیر ایفاء می کند.

استاندار گیلان افزود: تمهیداتی نیز فراهم می کنیم که در محور امامزاده هاشم (ع) نیز با حضور عوامل راهداری و راه و شهرسازی مشکل ترافیکی کمتر داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات ماهانه شورای ترافیک با دستگاه های اجرایی به ویژه پلیس راه، راهداری، اورژانس و هلال احمر تاکید کرد که با قوت در این ایام در اقصی نقاط استان حضور داشته باشند.

نمانیده عالی دولت در گیلان با تاکید بر ضرورت حفظ محیط زیست استان خاطر نشان کرد: انتظار ما از مسافران نیز حفظ محیط زیست ضمن بهره بردن از مواهب طبیعی گیلان است تا این نعمت الهی که متعلق به همه کشور است حفظ شود.

نجفی افزود : بازرسان ستاد تنظیم بازار نیز به طور مستمر نظارت و بازرسی از بازار را خواهند داشت.