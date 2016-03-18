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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

با صدور بیانیه‌ای؛

بان کی مون از پذیرش پناهجویان در کانادا استقبال کرد

بان کی مون از پذیرش پناهجویان در کانادا استقبال کرد

دبیر کل سازمان ملل از پذیرش پناهجویان در کانادا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سازمان ملل از پذیرش ۲۵ هزار پناهجوی سوری از سوی کانادا در مهلت مقرر استقبال می کند.

این در حالی است که دولت کانادا اواخر ماه فوریه ۲۰۱۶ برنامه خود را برای پذیرش پناهجویان سوری اعلام کرد.

از سوی دیگر «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا به تازگی در نخستین سفر رسمی خود به سازمان ملل با «بان کی مون» درباره موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوایی و مسائل حقوق بشر گفتگو کرد.

کد مطلب 3582739
شقایق لامع زاده

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