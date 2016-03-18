به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روسیا الیوم»، «ماریا زاخاروف» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که تأکید بر کناره گیری «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه از قدرت نوعی دیوانگی به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط اظهار داشت: علاوه بر قوانین داخلی موجود در هر کشوری، یک منشور سازمان ملل متحد نیز وجود دارد که همگان باید به آن پایبند باشند؛ بر اساس احکام موجود در این منشور، دخالت در خصوص کناره گیری رهبران دیگر کشورها غیرقانونی تلقی می شود.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون موضع مسکو در قبال اظهارات مقامات سعودی مبنی بر کناره گیری فوری بشار اسد از قدرت، گفت: این اظهارات مسأله جدیدی نیست؛ ما سالهاست که چنین اظهاراتی را می شنویم.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد: سناریویی تغییر حکومت ها هیچگاه سرنوشت مثبتی نداشته است.

وی همچنین در واکنش به اعلام نظام فدرالی در شمال سوریه توسط کُردها، گفت: برپایی «نظام فدرالی» در سوریه یک مسأله داخلی سوری محسوب می شود که حل و فصل آن از طریق مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفان امکان پذیر خواهد بود.