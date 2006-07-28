طراحي گريم "رئيس" كيميايي آسان بود

عاطفه رضوي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليت هاي جديدش گفت: "قرار است طراحي گريم فيلم "رئيس" به كارگرداني مسعود كيميايي را انجام دهم. قبلاً در فيلم "حكم" هم با ايشان همكاري كرده يودم كه يك همكاري خوب بود."

وي ادامه داد: "ايده هاي اوليه گريم شخصيت ها را با كيميايي در ميان گذاشتم و ايشان نظر خود را در اين خصوص ارائه كرد تا گريم اصلي بازيگران شكل بگيرد. شخصيت هاي "رئيس" همگي امروزي و داراي ويژگي هاي خاص خود هستند و تلاش مي كنم در كار گريم اين ويژگي حفظ شود."

اين بازيگر و گريمور سينما تاكيد كرد: "طيف گسترده اي از بازيگران جوان و باتجربه نظير عزت اله انتظامي، فرامرز قريبيان، مهناز افشار و لعيا زنگنه در "رئيس" حضور دارند و در كارشان حرفه اي هستند كه همين كار طراح گريم را راحت مي كند. در فيلم "حكم" بعد از سال ها در يك كار حرفه اي با افراد شاخص و آشنا به كار همكاري كردم و همكاري با كيميايي برايم جذاب بود."