قوانین رانندگی برای جلوگیری از حوادث در سفرهای نوروزی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن فروزان نژاد در خطبه های آخرین نماز جمعه بندرعباس در سال ۹۴ با بیان نوروز روز شادی، نشان دادن محبت به اهل بیت، اجرای پیمان الهی و روز پیوند و سنت دید و بازدید مردم است، عنوان کرد: نوروز عید دینی و ملی است و روایات گوناگونی در این خصوص وجود دارد و در روایت های فراوانی بر کنار گذاردن کدورت ها ، محبت کردن به یکدیگر در نوروز از زبان اهل بیت (ع) تاکید شده و مطرح شده مسلمانان هر روزشان را نوروز قرار داده و به همدیگر محبت کنند تا دشمن از ایجاد اختلاف بین مسلمانان ناامید شود.

وی بر لزوم رعایت اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی در سفرهای نوروزی تاکید کرد و افزود: کشته شدن روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر در حوادث راهنمایی و رانندگی و نقص عضو شدن هزاران نفر دیگر بسیار غمناک است و باید تلاش کنیم از ایجاد خطر و حادثه و بروز آسیب های جبران ناپذیر در این ایام جلوگیری شود.

امام جمعه موقت بندرعباس خواستار فراهم شدن شرایط مناسب برای مسافران نوروزی در هرمزگان شد و بیان داشت: این استان هر سال در تعطیلات نوروز میزبان تعداد زیادی از گردشگران است که مسئولان باید تمهیدات لازم را برای پذیرش این مسافران در نظر بگیرند.

حجت الاسلام فروزان نژاد اضافه کرد: در تعطیلات نوروز خیمه های نماز و ایستگاه های فرهنگی در ورودی شهرها برای گردشگران و مسافران نوروزی برپا شود.

وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات با کمترین حاشیه و مشکل در هرمزگان، خاطرنشان کرد: منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی مانند برخی افراد که پس از انتخاب شدن تا انتخابات بعدی سراغی از مردم نمی گیرند، رفتار نکنند.