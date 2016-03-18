سارقان مرکز تجاری قزوين در کمتر از ۷۲ساعت دستگیر شدند

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پليس آگاهی استان پس ازسرقت از ۱۵ باب مغازه در يکی از پاساژهای مرکزی قزوين در آستانه خريدهای نوروزی در محل حاضر شدند و به صورت ويژه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با توجه به اينکه سارقان مبالغ زیادی وجه نقد، دسته چک وچند فقره چک و دوربين های مداربسته را نيز برای شناسايی نشدن توسط پليس، سرقت کرده بودند ماموران پليس آگاهی با بررسی نحوه سرقت و بهره گیری از اقدامات پليسی به چند نفر از کسبه بازار مظنون شدند و آنان را مورد بازجويی قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان قزوين افزود: دو نفر از مظنونان که از کسبه بازار بودند در بررسی و بازجويی فنی ماموران پليس آگاه به سرقت از ۱۵ باب مغازه که از قبل طراحی شده بود اعتراف کردند.

سردار محمودی با اشاره به اينکه اين حادثه در آستانه نوروز و نياز مردم و کسبه به آرامش و امنيت بيشتر در ايام خريدهای نوروزی به علت بی دقتی و بی توجهی به هشدارهای پليس صورت گرفت یادآورشد: اين در حالی بود که نگهبان اين مرکز تجاری هوشياري و صلاحيت لازم برای نگهبانی را نداشت و سارقان از اين خلاء استفاده کرده و پس از تعطيلی مرکز تجاری اقدام به سرقت کرده بودند.

فرمانده انتظامی استان قزوين بيان کرد: سارقان پس از سرقت، اموال مسروقه را در منزلی مخفی کرده بودند که ماموران پليس آگاهی موفق به کشف تمامی اموال از جمله ۲۳۰ ميليون ريال وجه نقد، ۵۰ برگ چک، تعداد ۹ فقره دسته چک، ۱۰ دستگاه دروبين مداربسته، شش دستگاه DVR و ابزارآلات استفاده شده در سرقت از قبيل دو عدد نقاب، دستکش، يک دستگاه دلر، انواع مته، ديلم و اره آهن بر شدند.

سردار محمودی بیان کرد: با همه هشدارهای پليسی و ارائه آموزش های لازم در خصوص رعايت مسائل انتظامی و پيشگيری از سرقت متاسفانه به دلیل کم توجهی و استفاده نکردن از افراد توانمند در امر نگهبانی شاهد وقوع چنين سرقت هايی هستيم.

وی ضمن قدردانی از همکاری خوب و قاطعانه دادستان قزوين در به ثمر رسيدن اين پرونده تصريح کرد: پليس شبانه روز آماده کار است و در ایجاد امنيت کوتاهی نمی کند و کسانی که در فکر بر هم زدن نظم و امنيت جامعه هستند بدانند که پلیس طبق قانون با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: متخلفان بدانند سايه به سايه دنبال آنها هستيم و در هرمخفيگاهی که باشند آنها را شناسايی و دستگير کرده و به مراجع قضایی معرفی می کنیم تا به اشد مجازات برسند.