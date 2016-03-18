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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵

جاده های خراسان رضوی با بارش برف و باران روبرو است

جاده های خراسان رضوی با بارش برف و باران روبرو است

مشهد- بارش های پراکنده که طی دو روز گذشته بیشتر مناطق استان خراسان رضوی را فرا گرفته است امروز هم با بارش باران و همچنین برف در مناطق کوهستانی ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مديريت راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی محور های ارتباطی این استان را و در  روز جمعه از جمله تربت حيدريه - باغچه و رباط سنگ  و گردنه خماری، سبزوار- اسفراين و گردنه بيد برغمد، صالح آباد - تربت جام  و بنی تاک و همچنین بردسکن را با بارش برف گزارش کرد.

بنا بر تصویر های دریافتی از دوربین های مستقر از سطح محور های ارتباطی همچنین در حوزه شهرستان تربت جام  نیز بارش باران گزارش شده است.

بنا بر اعلام مرکز مديريت راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تمامی محورها باز و تردد به صورت عادی و روان در جريان است و در این راستا لازم است تا زائران و گردشگران وسائط نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و گرمایشی مجهز کنند.

در همین رابطه رئیس اداره پیش بینی سازمان هواشناسی خراسان رضوی نیز از ادامه بارش ها تا ۲۴ ساعت آینده خبر داد.

یحیی قائنی پور در این رابطه اظهار کرد: نقشه ها و مدل های هواشناسی نشان دهنده ادامه بارش و تداوم برودت هوا طی ۲۴ ساعت آینده در سطح استان است  که در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش ها به صورت برف و باران خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت تشکیل مه و کاهش دید و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود و از روز شنبه موقتا جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما، برای استان پیش بینی می شود.

کد مطلب 3582785

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