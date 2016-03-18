دولت پاسخگوی شعارهای محقق نشده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با تبریک پیشاپیش به مناسبت سال نو، اظهار داشت: علاوه بر خانه‌تکانی که داریم، باید دل‌های خود را نیز پاک کنیم و نگاهی نیز به فقرا داشته باشیم.

امام جمعه عسلویه با اشاره به برگزاری همایش بین المللی دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعمار اضافه کرد: شاهد برگزاری شایسته این همایش با تدابیر امام جمعه بوشهر بودیم و مواضع شجاعانه‌ای در برابر روباه پیر گرفته شد.

وی با تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت مردم، بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی باید تلاش شود که بلندگوها هیچ مزاحمتی برای مردم نداشته باشند و نظارت لازم بر این مراسمات صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد اضافه کرد: از تلاش‌های دولت تشکر می‌کنم ولی به برخی رفتارها و برخوردهای دولت انتقاد شدید داریم؛ در مورد برجام سخن گفتند، شادی کردند، پایکوبی کردند ولی چه اتفاقی افتاد که آمریکایی‌ها به حداقل تعهدات خود عمل کردند و شما همه تعهدات را انجام دادید، همه چیز جمع کردید و سیمان گرفتید.

وی افزود: انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم بود؛ سوال مردم این است و باید جواب بدهید که چرا گرهی از زندگی مردم باز نشد و تازه اگر تعهدات‌شان را انجام می‌دادند هم گرهی از زندگی مردم باز نمی شد.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: از رئیس جمهور می خواهیم روشن و واضح بگویند چرا بعضی شعارها تحقق نیافت و حرف‌های ضد و نقیض چرا می‌زنید، چرا سعه صدر ندارید و انتقاد نمی‌پذیرید؛ شما قبل از اینکه رییس جمهور باشید یک عالم دینی هستید عالم باید سعه صدر و بردباری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در تریبون به منتقدین حمله می‌کند، افزود: اینها به ضرر شماست؛ به انتقادات درست جواب دهید، ملت ما بیدار و هوشیار است و خوب تحلیل می‌کند، شما رای مردم را مصادره نکنید رای این مردم به نظام و رهبری است.

هاشمی‌نژاد خطاب به رئیس جمهور گفت: مرتب می‌گویید دولت قبل خراب کرد، دولت قبل دزدی کرد، این همه هجمه علیه دولت قبل چرا؟ همه دولت‌ها زحمت می کشند، همه در حد خودشان خدمت کرده‌اند؛ مسایل را درست بفهمیم و آب به آسیاب دشمن نریزید؛ دل دشمن را شاد نکنید، خیلی از افراد اطراف شما دلسوز شما نیستند؛ شما شخص دوم مملکت هستید و باید مراقب باشید و جوگیر نشوید.