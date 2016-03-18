بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور افتتاح شد/الحاق دو فروند شناور

به گزارش خبرنگار مهر، چندین پروژه دریایی و بندری در زمینه توسعه زیرساخت های مسافرت های دریایی با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال بعد از ظهر جمعه با حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر شهید حقانی بندرعباس به بهره برداری رسید.

در این مراسم محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از معاونین این سازمان، جاسم جادری استاندار هرمزگان، ابراهیم ایدنی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و جمعی از مقامات و مسئولان اجرایی استان حضور داشتند.

در نخستین برنامه، ساختمان بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندر شهید حقانی بندرعباس رسماً به بهره برداری رسید. ساختمان این پایانه با زیربنای۳۵۰۰متر مربع، دارا بودن سه سالن با ظرفیت ۶۶۰ صندلی و صرف هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر و دریانوردی احداث و تجهیز شده است.

این پایانه دارای دوسالن جداگانه برای مسافران قشم و هرمز و یک سالن ترانزیت است و علاوه بر پنج جایگاه فروش بلیت در محوطه بیرونی، ۹باجه فروش نیز در فضای داخلی پایانه پیش بینی و راه اندازی شده است.

در این پایانه همچنین امکان تهیه بلیت الکترونیکی، غرفه معرفی هتل ها و اماکن گردشگری، دفاتر خدمات توریستی و مرکز امانات فعال شده است.

گفتنی است، در روزهای معمولی از بندر شهید حقانی به مقصد جزایر هرمز و قشم و بالعکس حدود ۱۲هزار نفر و در تعطیلات نوروزی نزدیک به ۳۵هزار نفر مسافر دریایی در روز توسط پیشرفته ترین شناورهای مسافری کشور جابجا می شوند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه برنامه حضور خود در بزرگترین بندر مسافری کشور با حضور بر روی یکی از شناورهای مسافری، ضمن خوش آمدگویی به مسافران و تقدیم شاخه گل به آنان، سفری خوش و ایمن را برای همه میهمانان نوروزی آرزو کرد.

شایان ذکر است، این مسافرین در چهارمین روز از طرح نوروزی قصد عزیمت از بندر شهید حقانی بندرعباس به بندر شهید ذاکری قشم را داشتند.

آخوندی سپس در مراسم الحاق دو فروند شناور جدید با مجموع ظرفیت ۴۰۷ صندلی و اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال به ناوگان مسافری دریایی استان هرمزگان حضور یافت.

یکی از این شناورها به ظرفیت ۲۹۴ صندلی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال و دیگری با ظرفیت ۱۱۳ صندلی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال برای جابجایی مسافران دریایی در مسیرهای بندرعباس – قشم - هرمز فعالیت خود را آغاز کردند.

همچنین با حضور وزیر راه و شهرسازی، از دو پروژه نمادین در پایانه مسافری دریایی شهید حقانی با عنوان "ساعت آفتابی و حلقه اعتدالی" به شکل لوگوی سازمان بنادر و همچنین یک آکواریوم بزرگ حاوی گونه های مختلف دریایی به عنوان نمادی از تنوع زیستی خلیج فارس رونمایی شد.

سامانه خدمات الکترونیک سفرهای دریایی (hamdticket.ir) از دیگر بخش های بزرگترین بندر مسافری کشور بود که مورد بازدید وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سفر یکروزه خود به مرکز استان هرمزگان با دست اندرکاران طرح نوروزی سفرهای دریایی در بزرگترین بندر مسافری ایران نیز از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.