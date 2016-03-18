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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۰۱

کمیته حقوق بشر بحرین خبر داد؛

مشاهده ۱۷ مورد شکنجه زندانیان سیاسی توسط آل خلیفه طی هفته گذشته

مشاهده ۱۷ مورد شکنجه زندانیان سیاسی توسط آل خلیفه طی هفته گذشته

کمیته حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی هفته گذشته رژیم آل خلیفه ۲۱ شهروند بحرینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت و ۱۷ زندانی سیاسی را مورد شکنجه قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، کمیته حقوق بشر بحرین امروز جمعه بیانیه ای را در خصوص نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: طی هفته گذشته نظامیان رژیم آل خلیفه ۲۱ شهروند بحرینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کرده اند.

این کمیته تصریح کرده است: در طول هفته گذشته همچنین ۱۷ مورد شکنجه زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه توسط نظامیان این رژیم گزارش شده است.

در ادامه بیانیه این کمیته آمده است: اخیرا ۱۵ شهروند بحرینی به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی مجموعا به ۱۳۷ سال حبس محکوم شده اند.

کمیته حقوق بشر بحرین همچنین اعلام کرده است که رژیم آل خلیفه برای سرکوب معترضان از دو سیاست «سلب تابعیت» و «تبعید» آنها استفاده می کند.

کد مطلب 3582838

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