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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۲۳

واکنش سیمئونه به بازی با بارسلونا/ آنها بهترین تیم جهان هستند

واکنش سیمئونه به بازی با بارسلونا/ آنها بهترین تیم جهان هستند

سرمربی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در خصوص دیدار با بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا گفت: آنها بدون شک بهترین تیم جهان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیه گو سیمئونه در خصوص قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و برخورد با بارسلونا گفت: بدون شک بارسلونا بهترین تیم جهان است. من برای دو بازی با آنها هیجان زده هستم و انگیزه ای بالاتر از بازی با بهترین تیم دنیا وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توانید نتیجه دو سال قبل را برابر این تیم تکرار کنید، عنوان کرد: آنها خیلی بهتر شده اند. این تیم در ضد حملات پیشرفت کرده است. نیمار با تجربه تر شده و سوارز هم به جمع آنها اضافه شده است. در نظر بگیرید که نیمکت بارسلونا هم خیلی قوی تر شده است.

کد مطلب 3582853

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