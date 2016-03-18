پنج محیط بان محکوم به اعدام در دوسال اخیر از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مجابی، روز جمعه در آیین بخشش محیط بان پارک «ملی دنا» در یاسوج افزود: یک محیط بان محکوم به اعدام دیگر هنوز در زندان است که امیدوارم با رضایت اولیای دم وی نیز از زندان آزاد شود.

مجابی بیان کرد: تلاش‌ها برای صلح و سازش میان وی و خانواده مقتول در جریان است.

وی به رضایت خانواده‌های مرحومین «رضایی» و «پایه گذاران» اظهار کرد: دو تن از محیط بانان زندانی در کهگیلویه و بویراحمد بودند که هر دو نفر آنان با بخشش اولیای دم از اعدام نجات یافتند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان محیط زیست کشور همچنین به پتانسیل های ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه محیط زیست اشاره کرد و گفت: این استان ظرفیت‌های بی‌شماری در این بخش دارد که باید با مشارکت مردم حفاظت شود.