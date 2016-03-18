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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۲۵

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان محیط زیست عنوان کرد:

پنج محیط بان محکوم به اعدام در دوسال اخیر از زندان آزاد شدند

پنج محیط بان محکوم به اعدام در دوسال اخیر از زندان آزاد شدند

یاسوج – معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان محیط زیست کشور گفت: از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، پنج محیط بان محکوم به اعدام با بخشش اولیای دم از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مجابی، روز جمعه در آیین بخشش محیط بان پارک «ملی دنا» در یاسوج افزود: یک محیط بان محکوم به اعدام دیگر هنوز در زندان است که امیدوارم با رضایت اولیای دم وی نیز از زندان آزاد شود.

مجابی بیان کرد: تلاش‌ها برای صلح و سازش میان وی و خانواده مقتول در جریان است.

وی به رضایت خانواده‌های مرحومین «رضایی» و «پایه گذاران» اظهار کرد: دو تن از محیط بانان زندانی در کهگیلویه و بویراحمد بودند که هر دو نفر آنان با بخشش اولیای دم از اعدام نجات یافتند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان محیط زیست کشور همچنین به پتانسیل های ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه محیط زیست اشاره کرد و گفت: این استان ظرفیت‌های بی‌شماری در این بخش دارد که باید با مشارکت مردم حفاظت شود.

کد مطلب 3582854

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