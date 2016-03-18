فرد مورد حمله ارتباط استخدامی با دستگاه قضایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دادگستری استان البرز طی صدور اطلاعیه ای پیرو درج خبری در مورد حمله مسلحانه به «قاضی سابق در شهرستان ساوجبلاغ» و نظر به انعکاس غیرشفاف این مطلب در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، توضیحاتی به شرح زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

این شخص بازنشسته بوده و از چندین سال پیش به امر وکالت اشتغال داشته و هیچ نوع ارتباط قضایی و استخدامی با دادگستری استان البرز ندارد.

بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده، هدف از این حمله مسلحانه انگیزه شخصی و با نیتی به غیر آسیب به این وکیل بوه است.

تحقیقات در مورد جزئیات و انگیزه ضاربان مسلح از طریق مراجع اطلاعاتی و انتظامی استان در حال پیگیری است که بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و به صلاحدید قاضی مسئول پرونده در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.