صنعت نفت اهواز و دانشگاه آزاد در ليگ كاراته به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار "مهر" فصل جديد اين رقابت ها با انجام هفت بازي در سالن شهيد افراسيابي تهران آغاز خواهد شد. در رقابت هاي سوپر ليگ ديدار نفت اهواز و دانشگاه آزاد به دليل حضور پرقدرت ملي پوشان در تركيب دو تيم از اهميت بالايي برخوردار است.

حضور مهامي، برادران جعفر قلي زاده، رافائل آقايف، عباس زاده و حسني پور در تيم دانشگاه آزاد و بهنام فر، حسن بيگي، فرخي، ويشگاهي، كتيرايي وعبدالحسيني درتركيب نفت اهواز باعث شد نگاه مربيان تيم ملي نيز به اين ديدار يك نگاه ويژه باشد اما در كنار اين 2 مدعي يك تيم اصفهاني هم وجود دارد كه فصل قبل معادلات را برهم زد و نايب قهرمان شد. اين تيم كه نيم نگاهي به ديدارنفت و دانشگاه آزاد دارد بايد مقابل شيرين فرازغرب مبارزه كند.در آخرين بازي اين رده هم فجر سپاه با مدرسه كاراته زنجان ديدار خواهد كرد.

در ليگ دسته برتر هم چهاربازي انجام مي شود كه آذرفر اروميه به مصاف بيمه كار آفرين مي رود، پتوي لاله مهرگان با ايزد فردوس ديدارمي كند، شهرداري شهر جعفريه قم كه فصل قبل قهرمان ليگ دسته اول شد با اميد فولاد مباركه پيكار مي كند و تهران با صنعت برق هرمزگان مصاف مي دهد.



