ارائه خدمات به بیش از ۳ هزار گردشگر خارجی در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، در طول ۱۵ روز تعطیلات نوروز ۹۵ از ۲۸ اسفند ماه ۹۴ تا ۱۳ فروردین ۹۵ تعداد ۵۳۳ توریست غیر مسلمان خارجی از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند با حضور در حرم بانوی کرامت با حضور کار‌شناسان دین و مسلط به زبان‌های خارجی در برنامه‌های تدارک دیده شده شرکت کردند.

اجرای برنامه متنوع در نمایشگاه نوروزی حرم مطهر، تور‌های حرم‌شناسی نشست‌های تخصصی و جلسات پرسش و پاسخ از جمله برنامه‌هایی است که برای توریست‌های غیر مسلمان در نظر گرفته شده بود.

توریست‌ها و گردشگران غیرمسلمانی که قم و حرم حضرت معصومه(س) را برای ایام نوروز انتخاب کرده بودند از نظر تفکیک جنسیتی شامل ۲۸۱ بانو و ۲۵۲ مرد بودند که با تداوم ارتباط کار‌شناسان حرم مطهر و یا با راهنمایی لیدرهای تورهای گردشگری این سفر معنوی را انتخاب کرده‌اند.

ویژه برنامه تازه مسلمان‌های کانادا، آلمان و... نیز یکی از بخش‌های نمایشگاه نوروزی در صحن فاطمی بود.

علاوه بر غیر مسلمان‌ها تعداد ۲۶۳۰ زائر مسلمان از ۲۷ کشور جهان در طول این ایام خدماتی را از اداره زائران غیر ایرانی دریافت کردند.

اجرای مراسم ویژه تور حرم‌شناسی و بازدید از موزه آستان، مشاوره و پرسش و پاسخ و راهنمای زائر به زبان‌های مختلف و تشرف به اسلام از جمله برنامه‌های زائران غیر ایرانی مسلمان در این ایام بود.

جمهوری اسلامی پاکستان بیشترین زائر غیر ایرانی مسلمان را با ۸۰۰ زائر، جمهوری آذربایجان با ۵۷۰ نفر و هندوستان و لبنان و عراق و گرجستان به ترتیب با ۲۶۵، ۲۱۵ و ۱۹۵ زائر بیشترین زائران مسلمان غیر ایرانی بودند که به حرم حضرت فاطمه معصومه مشرف شدند و خدماتی را دریافت کرده‌اند.

پس از این ۶ کشور بیشترین زائر مسلمان مربوط به امریکا بود که با تعداد ۸۷ زائر خدماتی را دریافت کردند و بعد از آن در رتبه‌های بعدی کشورهای افغانستان، ترکیه و آلمان قرار گرفته است و کشورهای بحرین عربستان، انگلستان، بلژیک، قزاقستان، مغرب، کنیا، کویت، تایلند، سوریه، کانادا، یمن، بنگلادش، نیجریه، استرالیا و سوئد کشور‌های دیگری بودند که نمایندگانی از آن‌ها با حضور در حرم مطهر در ویژه برنامه‌های این ایام شرکت کردند

کاروان پیاده زائران «حرم علی (ع) تا حرم علی (ع)» به قم رسید

کاروان پیاده زائران حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا حرم امام علی بن موسی الرضا علیه السلام به حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در قم رسید.

کاروان پیاده زائران «حرم علی(ع) تا حرم علی(ع)»، که مسیر حرم امام علی(ع) در نجف اشرف را تا حرم امام علی بن موسی الرضا(ع) در مشهد پیاده روی می‌کنند، در مسیر حرکت خود به حرم بانوی کرامت رسیدند.

بر اساس این گزارش، این کاروان شامل ۴۵ نفر آقا از شهرهای دیوانیه، نجف اشرف و کوفه هستند که از سوی هیئت امام رضا(ع) از۲۰ اسفندماه سال گذشته به نیت زیارت امام رضا(ع) با پای پیاده از نجف اشرف حرکت کرده‌اند که به حرم حضرت فاطمه معصومه(س) رسیدند.

خاطرنشان می‌شود، هیئت امام رضا(ع) برای ششمین سال است که آیین زیارت امام رضا(ع) با پای پیاده را از نجف اشرف برپا می‌کند که در سال گذشته ۱۴ کاروان این مسیر را با پای پیاده به زیارت امام هشتم رفتند.