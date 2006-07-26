طرح سنجش باعث كاهش 20 درصدي افت تحصيلي شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر مجيد قدمي در بيست و سومين اجلاس روساي مناطق آموزش و پرورش كشور ، ضمن تشريح فعاليت ها و ساختار سازماني آموزش و پرورش استثنايي ، گفت: در حال حاضر 80 هزار دانش آموز در اين سازمان تحت پوشش تحصيلي هستند و اعتبار جاري و عمراني اين سازمان در سال جاري 105 ميليارد تومان و در حوزه ستادي 13 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

وي ، برقراري عدالت آموزشي و ارتقاي كيفيت آموزشي را در گرو برقراري ارتباط نزديك با دانش آموزان اين حوزه دانست و با اشاره به مزاياي طرح سنجش افزود: اين طرح با هدف شناسايي كودكان استثنايي اجرا مي شود و تحقيقات نشان داده است كه هر جا اين طرح اجرا شده با كاهش افت تحصيلي مواجه بوده ايم.

قدمي با انتقاد از از عدم سرمايه گذاري بر فعاليت هاي پيشگيرانه در كشورمان اذعان داشت ، لازم است طرح سنجش در روستاها اجرا شود چرا كه اتفاقا در جاهايي كه اين طرح اجرا نمي شود ضريب وجود اختلال بيشتر است.

وي با بيان اينكه به دنبال شناسايي ، ارائه خدمات و هدايت آموزشي هستيم ، افزود: سال گذشته در جريان اجراي ما طرح سنجش 22 هزار نفر تست بينايي دادند كه از اين ميان براي 11 هزار نفر عينك تجويز شد، 1049 نفر دچار اختلال گوش يك طرف بودند و 14 هزار نفر مشكل شنوايي داشتند. همچنين 27 هزار نفر ديرآموز تشخيص داده شدند.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، از پوشش تحصيلي 15 درصدي دوره آموزش پيش دبستاني خبر داد و اين آمار را به رغم اجباري نبودن اين دوره ، نشان دهنده استقبال مردم دانست.