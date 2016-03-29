شهریور؛ برگزاری بالاترین آزمون کشوری در گروه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های مختلفی در سال ۹۵ برگزار می شود و هر یک از ماه های سال به ترتیب زمان اعلام نتایج و برگزاری برخی از آزمون هاست.

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی / دندانپزشکی) ۱۱ شهریورماه برگزار می شود.

روز ۱۵ شهریور ماه دو آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی و آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) برگزار می شود.

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوقق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی و فوق تخصصی) به عنوان بالاترین آزمون کشوری گروه پزشکی ۱۸ شهریورماه برگزار می شود.

۱۱۰ دوره آزمون زبان انگلیسی تولیمو در ۲۵ شهريور در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان، قم و بيرجند برگزار می شود.