  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۳۴

تقویم آزمونی ۹۵؛

شهریور؛ برگزاری بالاترین آزمون کشوری در گروه پزشکی

شهریور؛ برگزاری بالاترین آزمون کشوری در گروه پزشکی

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوقق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی و فوق تخصصی) به عنوان بالاترین آزمون کشوری گروه پزشکی شهریورماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های مختلفی در سال ۹۵ برگزار می شود و هر یک از ماه های سال به ترتیب زمان اعلام نتایج و برگزاری برخی از آزمون هاست.

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی / دندانپزشکی) ۱۱ شهریورماه برگزار می شود.

روز ۱۵ شهریور ماه دو آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی و آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) برگزار می شود.

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوقق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی و فوق تخصصی) به عنوان بالاترین آزمون کشوری گروه پزشکی ۱۸ شهریورماه برگزار می شود.

۱۱۰ دوره آزمون زبان انگلیسی تولیمو در ۲۵ شهريور در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان، قم و بيرجند برگزار می شود.

کد مطلب 3583203
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها