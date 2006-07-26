تظاهرات ضد اسرائيلي در پايتخت آمريكا / مردم واشنگتن دولت بوش را در تنش آفريني اسرائيل مقصر خواندند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، شمار زيادي ازشركت‌ كنندگان دراين تظاهرات با دردست داشتن پرچم لبنان، شعارهايي عليه اسرائيل سر دادند.

يكي از شركت كنندگان در اين تظاهرات دراين باره اظهار داشت: ما هرگونه اقدام اسرائيل عليه مردم لبنان را محكوم كرده و خواستار پايان دادن به تمام آنها هستيم .

شركت كنندگان در اين تظاهرات با انتقاد از سياستهاي دولت آمريكا در قبال خاورميانه خاطر نشان كردند : آمريكا با حمايت خود از اقدامات اسرائيل به نوعي در تنش زايي منطقه سهيم است .

يكي از مسئولان سازمانهاي نيمه دولتي شركت كننده در اين تظاهرات تصريح كرد : آمريكا بايد براي برقراري آتش بس در منطقه تلاش كند .

تظاهركنندگان آمريكايي با انتقاد از مخالفت دولت اين كشوربا برقراري آرامش در خاورميانه، خواستار تغيير استراتژي واشنگتن شدند .

نهادهاي صلح جويانه نيز در آمريكا، اقدامات دولت بوش در برابر شرايط حاكم در منطقه را مورد انتقاد قرار دادند .

پيش از اين كشورهاي اروپايي فرانسه، انگليس،اسپانيا، اتريش و تعداد ديگري از كشورهاي آسيايي نيز با برگزاري تظاهرات گسترده،تجاوزات ارتش رژيم صهيونيستي را محكوم كردند.