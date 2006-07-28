40 طرح اقتصادي با مديريت زنان اجرايي شد

فاطمه زهرا هلال بيرجندي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در بيرجند افزود‌: طي اجراي اين طرح ها ، زمينه اشتغال 86 نفر از بانوان در استان ايجاد شده است.

وي از اجراي طرح كميته پيشرفت محله زنان در خراسان جنوبي خبر داد و گفت: تاكنون 6 محله شهرستان بيرجند با هدف نياز سنجي و تعيين اولويت مسائل و مشكلات زنان تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند.

هلال بيرجندي اضافه كرد: از اول مرداد ماه جاري ، اعزام آموزشگران و كارشناسان مباحث روانشناسي ، پزشكي ، حقوقي و مذهبي به 6 شهرستان خراسان جنوبي آغاز شده ، تا با تلاش مطلوب و سازنده و با توجه به ظرفيت ها و امكانات براي رفع مشكلات و معضلات كار چاره جويي شود.

دبير كميته امور بانوان خراسان جنوبي ، اعتبارات اختصاص يافته در طرح مذكور را 50 ميليون ريال عنوان كرد و ياد آور شد: در راستاي اجراي طرح كميته پيشرفت محله زنان 35 نفر آموزشگر تربيت شده اند .

وي از اختصاص يك ميليارد و 450 ميليون ريال براي اجراي 19 طرح گسترده در زمينه هاي فرهنگي ، آموزشي و كار آفريني در خراسان جنوبي خبر داد و خاطر نشان كرد: مبلغ 100 ميليون ريال جهت اجرايي نمودن طرح هاي پژوهشي جذب و هزينه شده است.

هلال بيرجندي با اشاره به مشكلات بانوان اين استان گفت : طي بازديد از مناطق شهرستانهاي قاينات ، نهبندان ، درميان و خوابگاههاي دانشجويي ، شركت تعاوني زنان ، كار گاه هاي اقتصادي زود بازده و صنايع خانگي با مشكلات بانوان از نزديك آشنا شديم و با بحث تبادل نظر با مسئولين ذي ربط در جهت بر طرف كردن موانع و ارائه تسهيلات اقدامات موثري صورت گرفته است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد: بزودي كار گاههاي آموزشي دختران و زنان در جهت تبين اهداف دولت عدالت محور و اجراي برنامه هاي مر كز امور بانوان و خانواده با هماهنگي دفتر امور بانوان وزارت كشور در سطح استان برگزار شود.