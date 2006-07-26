نامزد كره جنوبي برنده انتخابات آزمايشي جانشين عنان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد در انتخابات آزمايشي روز دوشنبه خود در نيويورك براي تعيين جانشين "كوفي عنان " دبيركل كنوني اين سازمان "بان كي مون" بيشترين راي را كسب كرد .

بر اساس اعلام ديپلماتهاي سازمان ملل از ميان 15 راي " ششي تارور " وزير امورخارجه كره جنوبي 10 راي را به خود اختصاص داد .

اين در حالي است كه چهار كانديداي احراز پست دبيركلي سازمان ملل از قاره آسيا هستند .

منابع ديپلماتيك در نيويورك اعلام كردند كه جانشين نهايي عنان اواخر ماه سپتامبر يا اوايل ماه نوامبر انتخاب خواهد شد .پس از اعلام اين انتخاب ، تمام 191 كشور عضو مجمع عمومي سازمان ملل بايد وي را تاييد كنند .