۴ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۴۴

به دنبال برگزاري اين انتخابات در مقر سازمان ملل متحد؛

نامزد كره جنوبي برنده انتخابات آزمايشي جانشين عنان شد

به دنبال برگزاري انتخابات آزمايشي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره جانشين كوفي عنان ، وزير امورخارجه كره جنوبي بيشترين راي را به خود اختصاص داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد در انتخابات آزمايشي روز دوشنبه خود در نيويورك براي تعيين جانشين "كوفي عنان " دبيركل كنوني اين سازمان "بان كي مون" بيشترين راي را كسب كرد .

بر اساس اعلام ديپلماتهاي سازمان ملل از ميان 15 راي " ششي تارور " وزير امورخارجه كره جنوبي 10 راي را به خود اختصاص داد .

اين در حالي است كه چهار كانديداي احراز پست دبيركلي سازمان ملل از قاره آسيا هستند .

منابع ديپلماتيك در نيويورك اعلام كردند كه جانشين نهايي عنان اواخر ماه سپتامبر يا اوايل ماه نوامبر انتخاب خواهد شد .پس از اعلام اين انتخاب ، تمام 191 كشور عضو مجمع عمومي سازمان ملل بايد وي را تاييد كنند .

دوره دبيركلي عنان تا پايان سال جاري ميلادي بوده و طبق اساسنامه سازمان ملل هم اكنون نوبت آسيا است كه دبيركل سازمان ملل ازان انتخاب شود.

